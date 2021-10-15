全球車用電子材料需求持續短缺，當前又有電動車市場全面崛起，使車用功率半導體元件需求供不應求，國際IDM大廠為支援車用需求，不僅將MOSFET產能大幅轉向車用市場。供應鏈更傳出，國際IDM大廠已經在近期相繼宣布調漲MOSFET報價10～20％不等。

不僅如此，由於國際IDM大廠全力支援車用產能預期將延續到2022年，屆時將排擠到消費性電子產能需求。因此法人看好，MOSFET廠杰力（5299）、大中（6435）及富鼎（8261）等出貨動能可望延續到2022年。

進入第四季後，車用晶片供給狀況依舊相當吃緊，加上電動車需求不斷竄升，使車用晶片供給更加嚴重，意法半導體、英飛凌及安森美等國際IDM大廠為全力支援車用需求，已經將產能全力供給車用市場，同時供應鏈亦傳出，國際IDM大廠已相繼調漲第四季MOSFET報價10～20％。

不僅如此，由於消費性電子目前進入庫存調整，加上車用晶片產能獲得各大國際IDM大廠及晶圓代工廠產能支援，法人預期，2022年上半年車用晶片市場長短料問題將有機會逐步紓解，因此屆時搭配使用的功率半導體元件需求將不再受短料影響，使需求將持續看增，有望讓MOSFET整體用量大幅成長。

據了解，除了車用電子及電動車等需求之外，MOSFET依舊持續受惠於5G、WiFi 6、4K／8K電視及新PC平台等產品線帶動。供應鏈指出，原因在於上述裝置內的電源管理IC及電視高畫質需求帶動，使內建的MOSEFT用量將可望增加至少三成以上水準，成為推動MOSFET市場規模持續擴增的主因。

因此法人看好，在車用需求持續看增的同時，國際IDM大廠所空缺出來的消費性電子訂單將有望由杰力、大中、富鼎及尼克森等MOSFET廠承接，除了2021年營運有機會改寫新高之外，2022年業績將可望續創新高水準。

其中，杰力9月合併營收達2.52億元、年成長28.3％，相較2021年8月微幅成長0.01％，使營收再度改寫單月歷史新高，累計2021年前三季合併營收為20.36億元、年成長45.7％，寫下歷史同期新高。法人看好，杰力2021年營運將有望賺進超過一個股本，並繳出新高表現。

(時報資訊)

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