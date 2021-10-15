全球車用電子材料需求持續短缺，當前又有電動車市場全面崛起，使車用功率半導體元件需求供不應求，國際IDM大廠為支援車用需求，不僅將MOSFET產能大幅轉向車用市場。供應鏈更傳出，國際IDM大廠已經在近期相繼宣布調漲MOSFET報價10～20％不等。
不僅如此，由於國際IDM大廠全力支援車用產能預期將延續到2022年，屆時將排擠到消費性電子產能需求。因此法人看好，MOSFET廠杰力（5299）、大中（6435）及富鼎（8261）等出貨動能可望延續到2022年。
進入第四季後，車用晶片供給狀況依舊相當吃緊，加上電動車需求不斷竄升，使車用晶片供給更加嚴重，意法半導體、英飛凌及安森美等國際IDM大廠為全力支援車用需求，已經將產能全力供給車用市場，同時供應鏈亦傳出，國際IDM大廠已相繼調漲第四季MOSFET報價10～20％。
不僅如此，由於消費性電子目前進入庫存調整，加上車用晶片產能獲得各大國際IDM大廠及晶圓代工廠產能支援，法人預期，2022年上半年車用晶片市場長短料問題將有機會逐步紓解，因此屆時搭配使用的功率半導體元件需求將不再受短料影響，使需求將持續看增，有望讓MOSFET整體用量大幅成長。
據了解，除了車用電子及電動車等需求之外，MOSFET依舊持續受惠於5G、WiFi 6、4K／8K電視及新PC平台等產品線帶動。供應鏈指出，原因在於上述裝置內的電源管理IC及電視高畫質需求帶動，使內建的MOSEFT用量將可望增加至少三成以上水準，成為推動MOSFET市場規模持續擴增的主因。
因此法人看好，在車用需求持續看增的同時，國際IDM大廠所空缺出來的消費性電子訂單將有望由杰力、大中、富鼎及尼克森等MOSFET廠承接，除了2021年營運有機會改寫新高之外，2022年業績將可望續創新高水準。
其中，杰力9月合併營收達2.52億元、年成長28.3％，相較2021年8月微幅成長0.01％，使營收再度改寫單月歷史新高，累計2021年前三季合併營收為20.36億元、年成長45.7％，寫下歷史同期新高。法人看好，杰力2021年營運將有望賺進超過一個股本，並繳出新高表現。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：