信義全球資產公司統計2021年上半年上市櫃法人大型交易，總交易金額來到717億元，與2020年上半年交易金額354億元，創下歷年上半年新高記錄！主要買方動能來自科技業，占整體36％；其中，由科技生醫產業鏈群聚效的「台版NASDAQ（那斯達克）」新台五路一段所領軍的汐止，以33億交易總額稱霸新北。綜觀廠商辦總部市場，目前處於「高租金、低利率」和1兆3億元回流台灣所造成的產業高資金水位，催動企業全面「由租轉買」，厚植資產潛力。

汐止新台五路一段由全新旗艦總部「遠雄U-TOWN」與對面老牌的「遠東科技中心」匯聚的短短500公尺內，竟匯聚逾40家上市櫃企業，和7家來自歐美日的跨國企業總部群聚，同樣以高科技和新藥生醫為主，堪稱「台版NASDAQ」。原本屬於蛋白區的汐止，近年能穩坐新北總部交易王座，主因是就近串聯台北含金量最高、國家隊群聚的內科和南港，且讓企業可用相對較低的總部成本，打入「汐港湖科技生醫圈」，不只手頭有更多資金可專注投資本業發展，甚至未來也極具不動產增值空間。

遠雄房地產廠辦副總熊大成分析，這兩三年進駐「遠雄U-TOWN」的上市櫃企業，主要聚焦於「買總部」所能在財務、管理和企業形象這三大面向的加分效果。財務面，可免除未來漲租、搬遷的不確定性，同時增加資產實力，甚至還有機會透過出租閒置空間，創造額外收入。管理面，能幫助整合企業資源、組織調度、內部溝通。企業形象則能收獲透過友善創意環境吸引高階人才，且在跨國生意往來上展現格局與門面。

「遠雄U TOWN」具備增值效益、產業鏈群聚、大樓具新穎設計與設施，已經成熟的便捷交通機能未來還有捷運汐止東湖線及基隆捷運利多議題加碼，是汐止新台五路這段高科技與生醫群聚的「台版那斯達克」的指標看板，像宜進相關企業在「遠雄U-TOWN」總投資金額就超過50億元，另外如醣聯、金萬林等數家知名生醫企業亦總投入近50億元卡位進駐「遠雄U-TOWN」。

(時報資訊)