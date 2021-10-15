台中市政府推動「台中共好社宅」興建戶數5,508戶，2021年提前達到5,000戶目標，在六都社宅戶數，僅次於台北市與新北市！繼台中西屯國安一期好宅在4月動土之後，西屯區第二處「惠來厝段好宅新建工程」，台中市政府斥資逾14.4億元，14日動土興建、共計400戶，預定2025年5月完工。
台中市長盧秀燕表示，惠來厝段好宅的地段，鄰近台中捷運綠線、新光三越及大遠百，比一般豪宅路段還要好。
全國社宅興辦進度截至8月底止，由中央與地方政府同時推動興建；其中，六都自行興建部分，台北市及新北市含既有社宅、新完工、興建中，及已決標待開工戶數總計，分別為逾1.89萬戶，及6,605戶，分居前二名。
另台中市、桃園市、台南市自行興建社宅（不含中央興建部分），因當地過去無既有社宅，因此，含新完工、興建中及已決標待開工戶數總計，台中市5,508戶、桃園市4,614戶、台南市914戶；另高雄市608戶（含既有社宅241戶），讓台中市自辦興建社宅的戶數，躍居全台各縣市（含直轄市）的第三位。
盧秀燕說，她任內至少要蓋5,000戶社會住宅，2021年提前達標，加上14日惠來厝段好宅開工、總計5,508戶，比原先承諾蓋得更多。她強調，市府「不會停止，還要繼續蓋」，希望實現居住正義。
(時報資訊)
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