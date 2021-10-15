受東南亞疫情干擾、原廠減產衝擊，豪華品牌Lexus新車供應量腰斬，總代理和泰汽車表示，共計有2,100輛的新車缺口無法及時補上，第四季要「省著點賣！」豪華休旅車NX大改款將延至年底發表，農曆年前才開始交車。
和泰發表Lexus主力豪華轎車ES新改款，和泰Lexus本部長賴光雄表示，新款ES全車系升級LSS+2.0主動安全系統，並標配Lexus Link智能車載系統等先進科技配備，樂觀在供應充足下，年銷量可達4,500輛；但受限於原廠減產，ES車系全年交車量估僅約3,500輛。
賴光雄指出，原本受車用晶片全球大缺貨影響，Lexus新車供應就很吃緊，但和泰仍在7、8兩個月繳出單月領牌逾2,000輛的成績，搶占豪華車市場龍頭寶座；無奈第三季中東南亞疫情突然升溫，打亂當地零件供應鏈，導致母廠被迫減產，減少對台新車供應，讓Lexus第四季無法延續先前的好業績。
他表示，原本Lexus累積至10月上旬的新車銷售量還比去年同期成長，內部也預估今年新車銷售有機會突破原定的2.1萬輛挑戰目標，但無奈缺車問題來得又急又快，初步推算至今年底將短缺2,100輛，讓年度銷售目標不僅無法調高，還被迫調降至2.05萬輛。
他也強調，2.05萬輛是目前預估供應樂觀的情況，倘若後續又有新的變數出現，2021年的實際銷售業績，恐怕得繼續下修。
賴光雄透露，為維繫銷售熱度，已要求銷商放慢交車速度，未來三個月的單月交車目標降載五成至1,100～1,200輛，並取消往年都會舉辦的「冬季銷售競賽」，以免車輛提前出清，出現業績空窗期。
此外，Lexus品牌首款純電動車UX300e，上市兩周接單突破130張，早就把2022上半年前可以供應給台灣的100輛配額賣光，並通知經銷商「慢慢賣」，以免讓顧客久候，影響滿意度。
(時報資訊)
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