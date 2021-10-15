住展雜誌14日最新調查指出，北台灣都會區第三季新成屋、預售屋推案量達2,705億元、季增3％，但在建商惜售下，累計前三季推案量萎縮16％、僅8,060億元，估計全年推案量勉強守住1兆元大關、約1.05兆～1.1兆元，年減幅約12％～16％。此外，因營建成本高漲問題仍無解，部分建商即使開賣，開價竟「把西瓜當哈密瓜賣」，「賣方市場」來臨。
住展雜誌研發長何世昌表示，在推案遞延效應下，第三季推案量增至2,700億元，主要是本土疫情趨緩，房市穩定復甦，建商推案態度由觀望轉為積極；但因營造成本居高不下、建商惜售，第三季推案量低於預期，預期全年推案量縮應已成為定局，住宅市場供給不足的問題，暫時無解。
調查顯示，台北市前三季推案量約1,980億元、年減二成；推案量縮最大的區域，包括士林、內湖、信義，其中，士林今年推案量還不到百億元，年減幅飆破八成。
有趣的是，本土疫情重災區萬華區推案量不減反增，前三季案量近90億元、年增五倍，是北市案量年增幅最大的行政區；大同、文山區案量也比去年成長，年增幅六～七成多不等。
新北市方面，前三季推案量約3,162億元、年減19％。其中樹林、土城、八里衰退幅度都在六成以上；永和、蘆洲與鶯歌，因2020年基期頗低，因此逆勢成長逾一倍以上。較特殊的是三芝，往年推案量多不到10億元，但因銀髮宅建案帶動之下，2021年推案量已達35億元，竟超越三峽、樹林。
桃園方面，前三季推案量僅1,600億元、年減23％。何世昌分析，桃園推案量縮水，主要是A7、中路、小檜溪等新興重劃區，推案熄火所致，尤其以A7推案量縮最多，直接導致龜山前三季推案量年減幅高達七成三。
最旺的新竹，前三季推案量雖然年增近百億元、年增約一成，但逾半行政區案量都較2020年同期減少；案量逆勢激增原因，在於竹東，由於造鎮大案開賣，竹東前三季案量比2020年同期暴增近百億元、年增幅高達3.5倍。
何世昌分析，2021年北台灣房市持續復甦，但推案量急縮，與營造成本居高不下、打房效應、建照大塞車，及缺工問題嚴重等因素有關；由於市場需求強、而供給量減少，賣方市場的現象更加明顯，「西瓜當哈密瓜賣」的現象恐難避免。
(時報資訊)
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