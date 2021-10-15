不畏限電影響，健和興（3003）透過產能調配，9月及第三季均繳出亮眼的營收獲利表現，14日健和興公告9月自結損益，稅後損益8,140萬元，較去年同期2,065萬元，大幅成長294％。

健和興9月營收4.27億元、月增11.4％、年增50.4％，第三季營收12.10億元、年增44.76％，單月及單季營收皆創下歷史新高。累計前9月營收達34.6億元、年增45％，同樣創歷年同期新高。

健和興9月稅後淨利8,140萬元，以實收資本額15.57億元計，單月稅後每股盈餘為0.50元。累計前九月稅後淨利5.58億元，相較去年同期2.85億元，年成長95.76％，今年前九月每股盈餘為3.54元。

受惠於綠能/電工、車用等需求強勁，健和興第三季稅後淨利約2.05億元，獲利創下單季新高。展望後續法人表示，看好市場需求不減、在手訂單水準也高，5G基建需求回溫、電動車持續成長等動能挹注下，樂觀看待健和興第四季營收獲利有望持續成長，全年營運創下新高可期。

法人指出，健和興主要受惠電動車、基建兩大趨勢，隨著各國環保意識抬頭以及政策制定，車廠加速電動化的趨勢不變，研調機構預估未來十年電動車的銷售數量年複合成長率達29％，2030年新能源車將佔全球汽車銷售超過30％，而健和興供應的車內連接器產品將在此趨勢中持續受惠。另外，伴隨電動車成長，充電樁需求也同步增加，健和興作為充電槍早期開發者，其產品也可望同步沾光。

基建方面受惠新能源（風電、太陽能）、5G通訊等需求，帶動電工事業成長，針對基站所開發的UPS新品，亦有穩定的貢獻。公司過去曾指出，由於5G基地台採分散式架構，小型基地台帶動低容量UPS需求增加，而大型基地台也需要On-line UPS支援，有望在Data Center建置需求後，成為新一波成長動能。

(時報資訊)

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