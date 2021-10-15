鴻海科技集團（2317）攜手遠傳、VMware 14日啟動「虎躍雲數據中心建置專案」，三方將攜手在鴻海土城總部的虎躍廠建立數據主中心，同時在鴻海內湖大樓設置邊緣雲端，透過建置高效能、高穩定的數據中心，未來鴻海集團將以虎躍雲數據中心為核心，串連集團全球布局，透過資訊流的IT升級轉型，加速集團F2.0數位轉型的腳步。
鴻海集團指出，「虎躍雲數據中心建置專案」將由遠傳電信團隊提供雲數據中心及數位轉型的經驗，協助鴻海建立雲數據中心及運維架構。同時VMware專家顧問團隊協助規劃鴻海Logical Cloud 全球頂層設計框架，引進軟體定義數據中心（SDDC）方案。遠傳與VMware團隊將和鴻海新世代雲資源管理及運維單位，逐步在不同地域、廠區建置Edge Computing，建立鴻海全球雲平台服務體系。鴻海也將藉此專案淘汰老舊設備，整合並提升資源有效使用率，達到節能減碳等多重效益。
鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，鴻海集團朝F2.0數位轉型階段的核心就是軟體驅動的鴻海，在數位體驗、智能決策、運營效益三個領域， 藉由新技術的投入，提升和轉變鴻海的數位能力，進而變為數位的鴻海。因應F2.0的技術發展佈局，鴻海開啟了「虎躍雲數據中心建置專案」，這是集團數位轉型大幅躍升的重要里程碑，未來對於集團各事業發展、資源的管理調度，將有更高的視野與彈性度。另透過集團雲數據中心的建置，可滿足各事業體發展過程中的各項數位需求，也能充分優化整合集團資源。
(時報資訊)
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