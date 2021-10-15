美中對抗持續升溫，加上中國軍機持續侵擾台灣西南防空識別區，美國也對中國試圖威嚇台灣表示關注，而中國試圖接管（takeover）台灣已經成為全球各國關注重要議題。市調機構IC Insights在最新報告中指出，中國若企圖控制台灣，奪取半導體產能可能是重點之一，因為中國及台灣對全球IC產能占比合計高達37％，幾乎是北美的三倍。

美中對抗角力競局中，台灣成為夾心餅乾，所以台海是否會發生戰爭，成為近期國際媒體持續探討的重要話題。IC Insights在最新報告中對於中國試圖接管台灣的議題，認為爭奪半導體產能會是重要思考核心。

報告中指稱，倘若中國決定武統台灣，勢必會重創台灣經濟，中國自身經濟也會嚴重受創，問題在於中國是否願意接受相對短期的經濟磨難，換取將龐大的先進製程半導體產能納入管控的長期利益。

報告中指出，過去幾年美中貿易衝突十分嚴重，美國對華為及中芯國際列入貿易黑名單中，反而讓中國官方開始質疑未來要如何在半導體及電子產業中取得競爭優勢，而愈來愈多跡象顯示，統一台灣並奪取半導體產能，可能會列入中國解決相關問題的方法之一。

IC Insights指出，截至去年底，在0.18微米到最先進的10奈米以下製程，台灣地區擁有的產能占比高達21.4％，居全球任何國家或地區之冠。在晶圓代工龍頭台積電的帶領下，台灣在10奈米及更先進製程產能占比居全球之冠且高達63％。而台灣企業握有台灣整體半導體產業90％產能，台廠以外的半導體大廠中，只有美光透過併購取得台灣二座12吋DRAM廠產能。

報告指出，台灣握有全球22％的12吋晶圓產能，僅次於南韓的25％。相較之下，北美只擁有全球11％的12吋晶圓產能。而台灣約80％的半導體產能都屬於邏輯製程晶圓生產，包括台積電、聯電、力積電、世界先進等純晶圓代工廠，今年掌握全球接近八成的晶圓代工市場占有率。

IC Insights指出，目前沒有比台灣更重要的半導體生產基地，由於美中紛爭不斷，中國受到貿易限制無法取得關鍵設備或零組件，已開始面臨無法自行生產先進製程晶片問題，而中國官方可能會認為統一台灣能夠解決這個問題。

(時報資訊)

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