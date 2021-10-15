應立法院要求，NCC承諾在兩周內邀集五大電信公司研議5G資費調降。
5G開台近一年多，NCC最新統計，截至8月底，5G用戶數約363.9萬戶，滲透率12.3％，相較於4G開台滿一年時的4G用戶648.59萬戶、滲透率27.6％有段不小落差。
多位立委認為，雖然5G頻譜競標讓電信商付出高達1421.19億元的標金成本，但是政府在前瞻計畫也編列了五年266億元補助電信業者5G網路建設，相關補助應該直接回饋消費者。立法院交通委員會14日以臨時提案要求NCC在一個月內協調電信業者，研議降低5G資費等相關優惠方案。NCC主委陳耀祥承諾將在兩周之內邀集五大電信公司溝通。
電信業者表示，相較全球主要國家，台灣5G用戶滲透率相當領先，甚至比最早5G開台的南韓在商轉一年的用戶滲透率只有8％來得快，台灣5G滲透率在國際市場上應該算是前段班。
對於立委要求5G資費調降，電信業者認為，台灣5G人均頻譜成本世界最高，而5G資費與各國相比則是最便宜的國家之一，何況5G頻譜標金「恨天高」，這一、兩年五家電信公司合計已釋出近750億元左右的5G設備採購訂單，目前還在頻譜標金及設備攤提初期，電信業者畢竟都已經是民營企業，為了提升國家競爭力，已投資相當巨額的投資成本加速5G建設，且台灣5G資費相較世界各國相對平價，要電信業者拼5G國家競爭力，也要兼顧電信業者的經營成本及獲利。
市場人士分析，中華電與遠傳電信日昨已將4G資費調高，若應立院要求調降5G資費，則未來5G資費與4G資費的差距將大幅縮小，確實有助於5G用戶快速成長，原本業者預期2023年甚至2024年才是5G爆發成長年，可能提前到來。
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