Disney+進入亞太市場的台灣合作夥伴14日正式揭曉，台灣大成為在台獨家合作電信營運商，凱擘則是指定合作數位有線電視營運商。

台灣大總經理林之晨及凱擘董事長鄭俊卿雙雙出席Disney+於14日舉辦的線上內容發布會，三方預定11月12日Disney+正式在台上線提供服務時，共同推出綑綁行動資費及「好速成雙」寬頻上網專案的登台優惠方案。林之晨透露，未來將比照套裝手機、祭出補貼款，Disney+綑綁行動資費或「好速成雙」寬頻上網服務，將推出Disney+「驚喜價」。

鄭俊卿表示，Disney+線上串流影音服務11月12日於凱擘A1 Box全新上架，A1 Box目前已整合上百台有線電視及高畫質數位頻道、OTT影音內容。

儘管三方都未透露合作首年預定衝刺的Disney+用戶規模，不過，林之晨指出，台灣大將透過「夢幻方案」，擴增行動用戶、ARPU及寬頻上網用戶數，Disney+在過去一年半展開驚奇的訂戶成長之旅，截至2021年7月已達1.2億戶，未來透過與台灣大與凱擘合作，Disney+在台用戶將與Disney+全球用戶成長曲線一樣或更好，長期目標是5～10年內台灣900萬家庭戶都能選擇Disney+及台灣大服務。

在台灣大出線之前，包括中華電、台灣大及遠傳三家電信商均積極爭取與Disney+合作，林之晨透露，洽談時間長達半年到一年，過程中雙方相關負責主管，包括台灣大哥大董事長蔡明忠在內，多次見面協商策略及中長期發展，由於雙方目標及價值觀接近，因此促成合作。

至於各界矚目的投資合作拍片，Disney+預計2023年前啟動至少50部亞太區原創作品，台灣方面，台灣大新媒體服務副總經理李芃君表示，與Disney+主要在台灣大資費方案與Disney+節目共同推廣，在內容投資及內容耕耘上，雙方合作將不限戲劇，台灣擁有很多優異的製作公司以及很好的創意，Disney+與台灣大合作後，將提供本土創意製作公司窗口，可與內容製作方洽談。

林之晨則表示，台灣大將加倍投資本土內容。至於雙方是否擴大至手機遊戲的合作開發，林之晨強調「非常期待」。

(時報資訊)