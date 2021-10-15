「2021財訊金融獎」14日揭曉，國泰金控及旗下子公司以卓越表現，榮獲九項大獎，成金融業最大贏家，國泰金控榮獲金控永續獎優質獎、國泰人壽獲得最佳壽險客戶推薦金質獎及最佳壽險服務金質獎。
國泰世華銀行勇奪最佳本國銀行客戶推薦優質獎、最佳銀行服務金質獎及最佳本國銀行數位銀行優質獎；國泰產險獲得最佳金融科技保險金質獎；國泰證券榮獲最佳金融科技證券優質獎及最佳券商客戶推薦金質獎，國泰金控感謝專業評審團及民眾的肯定與支持，將持續致力客戶服務，推動永續環境。
國泰金控以「永續金融領航者」為願景，藉由實踐永續金融、優化氣候治理等方式，疫情中展現強勁的永續韌性，連三年入選DJSI「世界指數」成分股，並連六年列名DJSI成分股，在永續金融面向名列全球產業第一，亦為台灣唯一參與多項國際氣候議合行動金融業者。
國泰人壽連續五年蟬聯財訊金融獎壽險類「最佳壽險客戶推薦」、「最佳壽險服務」兩項金質獎。透過智能優先、數據驅動及科技創新，打造智能核保理賠後勤、開發如科學化管理工具，輔助業務人員及服務人員，將服務化被動為主動，在客戶需要之前就已預做準備。
國泰世華以客戶需求為核心，致力提供超越客戶期待的金融服務。例如領先業界首創的「國泰世華金融服務站」，讓無法在銀行營業時間、或生活周遭缺乏分行據點的民眾，仍可享有國泰世華的金融服務。國泰世華金融服務站開設以來，走過47家全聯門市、更擴及愛買、家樂福、萊爾富以及Xpark等通路，服務超過2萬名客戶。
國泰世華更充分展現數位賦能，透過大數據分析發掘消費者需要，開發出可隨借隨還的「彈力貸」；並整合官網、網銀、網銀App，以及ROBO智能投資等數位平台，運用single sign-on與Open ID等技術，將核心金融服務整合進國泰世華網銀App，以API介接集團各子公司的金融服務。
(時報資訊)
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