立院財委會14日舉辦促參法2.0修法公聽會，朝野皆贊同修法新增有償取得公共服務機制（PFI）。因應立委建議，財政部承諾將納入財務指標並適度揭露，避免PFI淪為長期「錢坑」。
為引進民間資金挹注公共建設，財政部提案修正「促進民間參與公共建設法」即為「促參2.0」，目前法案已在行政院處理中。依草案內容，未來公共建設範圍將擴大，增列綠能設施、數位建設、長照服務等項目。
而促參2.0也增加調解機制，未來新增促參調解委員會，由財政部與專家學者擔任第三方調解人，減少促參解約情況。
為減輕政府公共建設支出，促參2.0也新增PFI制度，民間業者籌措財源建設或提供服務，政府定期購買或租賃其服務，紓解政府財政壓力同時避免短期債務上限超標。
綠營財委會召集委員鍾佳濱在公聽會指出，若促參法修法納入PFI機制，業者可擴大服務範圍，未來推動偏鄉教育、長照服務等將是一大利器，像教育部「偏鄉學校購買中央廚房」35億計畫，若用PFI轉為購買服務，業者可同時提供偏鄉校園與長期日照據點飲食服務。
藍營立委曾銘宗在公聽會則表示，大方向來說，他贊同財政部修法，但必須借鏡英國PFI失敗案例，過去有些案子財務上不可行，但前任政府透過PFI將燙手山芋丟給下一任政府，因此台灣的控管措施絕對要做好。
曾銘宗建議，促參2.0修法配套應循兩大方向，首先財政部未來核准個案，必須每半年將詳細資料送至立院財委會監督備查；另PFI是未來長期的潛在政府負債，財政部須舉列各支出說明以供立院審查。
財政部次長莊翠雲則承諾，PFI屬於政府連續性給付義務的契約支出預算，依法必須在預算書中去揭露，未來會確保制度明確，讓立院、議會可以監督。
(時報資訊)
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