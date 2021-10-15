資本市場苗頭不對，銀行最敏感。銀行局14日揭露，到今年7月國銀投資國內外上市櫃股票、基金、私募股票、私募公司債等，投資總成本達新台幣3,461億元，比2020年底增加1,536億元，達到高峰，但8月底投資金額降到3,226億元，已減持235億元左右。
依據「商業銀行投資有價證券之種類及限額規定」，國銀投資集中交易市場與店頭市場交易的股票、新股權利證書、私募股票、私募公司債、依各國法令規定發行的基金受益憑證、認股權憑證及認購（售）權證的原始取得成本總餘額，不得超過銀行核算基數30％，即約等同淨值的30％。
銀行局副局長童政彰表示，若依據目前國銀淨值，則可投資上限有1.14兆元，即銀行可加碼資本市場的動能，超過8千億元。
由於銀行是收受存款、進行放款，若放不出去的濫頭寸，多數會用來投資，增加收益，但因為銀行需要高度流動性，且存款多數是活存或二年期以下定存，所以銀行投資有價證券期間亦不會拉長，同時敏感度極高，一不對頭就先跑，以免損失影響資本適足率。
到8月底國銀存款餘額近47.16兆元，放款餘額則為33兆元，存放間差額已首度突破14兆元，必須尋找資金更有效率的去處。
銀行局統計，國銀2020年12月底投資股票、私募公司債等有價證券的總成本，是新台幣1,926億元，今年明顯有加碼，到6月底金額達3,389億元，與台股從去年底14,733點拉高到6月底的17,755點，方向相似。
而國銀投資股票等有價證券金額，7月繼續升高到3,461億元，7月資本市場已有波動，因此8月銀行投資成本降到3,226億元。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：