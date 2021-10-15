合庫運用大數據開發潛在客群，六大面向傳捷報。合庫除了開公股先河成立CoLAB（創新實驗室）作為推動金融創新與應用的重要基地，據了解，合庫透過大數據的分析應用來開發潛在客群，包括房貸、網銀、外匯、基金銷售、保險、信用卡等個人金融六大面向均大有斬獲，命中率最高達到兩成。
合庫董事長雷仲達高度重視數位化的推動，在此同時合庫在2017年亦成立數據分析團隊，近三年已累積許多戰果，最新統計顯示，截至2021年，合庫數據分析團隊已完成破百件數據分析案，運用多項演算模型成功推升多個部門的業務績效，尤以上述六大項個人金融業務最具代表性。
合庫主管以房貸和理財為例，透過數據演算模型，成功提升房貸增貸金額30％，包括今年已從16.2萬戶的分析母體，提出約3.8萬可能有增貸需求的潛力客群，列入行銷名單來結合大數據分析推動相關業務。
理財推廣方面，經過大數據分析之後，在十位數據模型挑選的客戶中就能成功推廣一位，相較於導入數據應用前的推廣效率，成長幅度更超過五倍。
對於其他業務面向進行大數據分析應用所取得的展獲，合庫相關部門主管說明，在網銀部分，2019年推動提升舊戶進行網銀開戶案，透過分析現有數位客群的特徵來定義新的目標族群，並搭配FB數位廣告投放的策略，結果每20位合庫現有客戶就有一位新申請網路銀行，命中率高達20％。
推展外匯新戶專案方面，則是透過分析數位用戶，例如人口特徵，或是已經持有的合庫產品類型等，來推估偏好外匯數位帳戶相關產品的潛在客群，對此合庫再搭配ＬLine的網路推播，兩個月內就增加了7千個新客戶。
針對信用卡，合庫已在去年藉由導入數位勞動力，以機器人流程自動化（RPA）技術縮短作業時程及提升效率，並成功導入18條RPA流程，讓申辦信用卡節省50％的作業時間。
(時報資訊)
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