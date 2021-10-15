中秋節前後大陸市場經歷了比較大的變動，影響範圍甚至外溢至其他亞洲市場，主要就是地產商恒大集團經歷財務危機的事件，以及大陸多個省份面臨缺電、限電及限產的問題。

首先，就恒大地產的事件來分析，有人稱此次事件是大陸版的「雷曼兄弟」，媒體亦有大陸地產泡沫爆發的假設。但就事論事，雖然恒大就規模而言，確實是數一數二的大地產商，但相對整個大陸地產市場的龐大規模而言，仍難言有毀滅性的影響。

此外，恒大有過度槓桿及財務風險的傳聞，市場早有耳聞，大陸官方針對整體產業以及個別公司的預防措施與政策，早已實行多時，現階段只是進入實際拆彈的步驟，推論市場會有系統性風險，就機率上而言確實不高。然而，恒大事件仍不能將其僅視為單一事件看待，原因在於大陸多年土地財政的發展，確實讓整個行業的規模過於龐大，房價過高造成的社會問題，地方政府、銀行業與地產公司緊密相連的共犯結構，亦對經濟發展帶來負面的影響。

這幾年來，大陸政府不斷利用不同的手段控制槓桿壓抑房價，但效果不彰，癥結點在於打房力道太大，怕形成金融危機，力道太小則沒有效果，在鬆緊之間，由於全球寬鬆的資金環境推動，房價仍是驚驚漲，民眾對房價只漲不跌硬是形成全民共識。

這次的恒大事件，算是在原本就偏緊的政策上加了一劑猛藥，是否會壓倒駱駝仍未可知，但就投資上，仍然驗證了一個現象，從上游到下游，凡跟房產相關的產業鏈，短期恐怕難有出色的表現。雖說資金自會尋找出路，但由於房產的榮枯維繫了龐大產業鏈的興衰，上至銀行信託金融，下至建材家具裝潢，若房產自此一蹶不振，那麼最終消費與整體經濟勢必面臨更大的放緩壓力。

再提到限電限產的問題，由於部分台廠供應鏈受到實質影響，台灣投資人多能感同身受，忙著預期未來會受到的損失。平心而論，過去十年間大陸主動拉閘限電其實不是新聞，每隔數年或數季總會來個一兩次，只不過限電的本質悄悄的有所改變，過去由於經濟發展太快，電網的建設趕不上需求的增加，所以有限電的問題。

今日問題的本質改變了，大陸經濟發展已變慢，但政策上要求環保減碳、多用綠能，所以傳產多的省份必須主動限制用電，因為怕年底達不到中央的要求，這是一種主動的限電；另一種是真的缺電，原因大家都知道因為煤太貴，發電掙不了錢所以電廠情願擺爛，導致階段性供應不足，當然也有兩種情況混合在一起，一言難盡。

綜上所述我們可知，由於情況若持續惡化，經濟受的衝擊很大，中央勢必出手調節。第二種情況好解決，開放進口、人為壓抑煤炭價格、強監督電廠營運這些行政手段本就是中國政府的拿手好戲。不過就第一種而言就比較複雜了，環保綠能已是國家既定政策，要彈性修正恐遭非議，這個短暫經濟苦果還是要吞下去。

筆者認為，大陸限電的問題在第四季會受到邊際的解決，但不會完全消失，與民生相關或是高科技產業的生產，應該很快就會恢復，受影響的股價也有望回升。不過，偏上游原物料或是高耗能傳統產業的部分，供應恐還是會受壓抑。因此，特定原料的價格，恐怕還有高點可期，而由上到下擠壓式的通膨傳導，預計在下一季還會持續發酵。

總結以上，要投資大陸市場仍應強化並集中具有優勢的產業類股如：高端科技、新能源車、食品飲料與醫療保健等產業，是最有效率的投資策略，建議投資人不妨趁大陸股市拉回整理時機，提早逢低介入，中長期布局。

(時報資訊)