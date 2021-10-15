在大陸9月2日宣布成立北京證券交易所（簡稱北交所）後，首批發行的五檔精選層個股的新股申購結果，於13日晚間出爐，五檔新股平均認購戶數為18.52萬戶，合計凍結資金為人民幣（下同）921.54億元。市場分析，凍資額低於市場預期，反映投資者資金準備不足等情況。

此次新股申購延續新三板精選層之前的規則。主板、科創板新股申購時都不用繳款，待確定中籤後按中籤股數對應的金額繳款。而新三板在新股申購時需要全額繳付申購資金，待獲配股數確定後退回多繳款項，繳款至退款間隔約兩個交易日。

北京商報報導，此次發行的5檔精選層新股分別是：恒合股份、錦好醫療、廣咨國際、海希通訊、廣脈科技。

大陸投融資專家許小恆表示，凍資額在一定程度上反映出投資者對該檔股票的熱度。這五檔新股中，以海希通訊的凍資額最高，達到366.15億元，排名第二的則是錦好醫療，凍資額為251.23億元。

另外，線上申購戶數也能顯示投資者參與申購的積極度。這5檔新股的線上申購戶數均在15萬至20萬戶之間，差距較小。其中，以廣脈科技的申購戶數最多，達到19.71萬戶。

灤海資本董事長高鳳勇分析，此次精選層新股的申購資金情況略低於市場預期。2020年高峰時期申購資金的金額大概在目前的兩倍左右，主要還是場內資金在博弈，新增資金較少所致。另外，大量新開通北交所投資許可權的新投資者，可能存在資金準備不足、不清楚新股申購規則等情況。

未來，隨著北交所正式開通，將會有更多投資者參與申購，而申購資金量也將大增。

(時報資訊)