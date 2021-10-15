大陸母嬰產品服務龍頭企業孩子王，14日在深交所創業板掛牌上市，當日股價暴漲303.8％至人民幣（下同）23.3元，市值達到254億元。

現年60歲、有「零售大王」之稱的孩子王董事長汪建國，身家也水漲船高。

綜合陸媒報導，2009年成立、總部在江蘇南京的孩子王，本次公開發行價格為5.77元，共發行約1.09億股。14日A股開盤後，孩子王股價盤中一度大漲336％，也讓公司大股東華平投資、高瓴、騰訊等大賺一筆。

孩子王的主要業務包括母嬰商品、母嬰服務、供應商服務、廣告等，其中母嬰商品營收占比超過90％。

2018年至2020年期間，孩子王營收分別為66.7億元、82.4億元和83.5億元，淨利潤分別為2.76億元、3.77億元、3.91億元，業務規模在大陸母嬰零售行業中位居前列。

在線下實體店方面，截至2020年底，孩子王已有直營門店434家，透過與包括萬達、華潤等大型購物中心深度合作，孩子王打造出以場景化、服務化、數位化為基礎的大型用戶門店。同時，公司計畫未來3年利用本次上市募集資金在江蘇、安徽、四川、廣東、重慶等22個省市新建門店300家，進一步完善零售終端通路布局。

至於在線上通路方面，孩子王主要透過「孩子王」APP和微信小程式進行線上業務。2018年至2020年期間，公司在線上下單門店發貨的O2O訂單銷售收入，已經由3.71億元快速增長至17.82億元。

孩子王董事長汪建國是大陸商場的傳奇人物，行事低調的汪建國在38歲就創辦稱霸大陸家電市場的五星電器，但他卻在50歲時毅然將五星賣掉，率隊重新創業，之後打造出孩子王、匯通達和好享家三家獨角獸企業。

此外，汪建國還經營著廣闊的投資版圖，他不僅執掌著超過百億元規模的星納赫資本，而且還是紅杉中國、達晨財智、青松基金、嘉御基金、鼎暉投資等20多家知名投資機構背後的出資人，在大陸資本市場具有相當實力。

(時報資訊)