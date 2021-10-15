大陸電信設備巨頭中興通訊聚焦5G展開瘦身轉型有成。中興通訊14日晚公告，在毛利率改善、盈利能力大幅提升以及出售子公司等因素下，公司前三季淨利有望成長106.49％至121.23％。

　根據公告，中興通訊預估第三季淨利為人民幣（下同）15.21億元至19.21億元，年增率為77.99％至124.79％區間。2021年前三季，公司淨利預估為56億至60億元，年增率106.49％至121.23％。

　中興通訊表示，2021年前三季淨利潤年增率成長主要因素為公司不斷改良市場格局、營收成長、毛利率持續恢復改善、盈利能力大幅增加。期間也轉讓北京中興高達通信技術有限公司九成股權，確認稅前利潤約8億元。

　根據中興通訊此前公布的2021上半年業績，期間營收成長12.44％至530.71億元，淨利成長119.6％至40.78億元，扣除非經常性損益的淨利潤成長134.16％至21.12億元。

　中興通訊自2021年初就展開業務瘦身的行動，在1月時，中興通訊放棄專網業務，將北京中興高達通信技術90％的股權以10.35億元價格，轉讓給北京屹唐半導體產業投資中心，中興通訊自此不再持有高達通信的股權。當時市場分析，因為5G時代來臨，專網業務處於尷尬位置，所以中興通訊有意瘦身，聚焦5G以及行動網路。中興通訊當時也表示，高達通信業務並非公司主營業務，預計交易不會對公司業務產生重大影響。

(時報資訊)

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