胡潤研究院14日首次公布「2021胡潤百億潛力品牌榜」，評選出100家大陸最具成長潛力的本土企業，企業總價值高達人民幣（下同）2.1兆元。其中，人力招聘平台BOSS直聘拔得頭籌，掃地機器人品牌科沃斯和潮流玩具公司泡泡瑪特則位列第二和第三。
根據新浪財經報導，上榜品牌2020年營收皆超過10億元，但不足100億元，且市值均在1,000億元以下，累計總價值為2.1兆元。上榜企業中，共有72家在A股上市，另有14家在港股上市以及13家在美股上市。
榜單顯示，美妝品牌完美日記的母公司逸仙電商、RIO雞尾酒母公司百潤股份，以及乳酪品牌妙可藍多皆名列前茅。此外，新崛起的「國潮」服飾品牌太平鳥、配送平台達達集團和線上醫療公司平安好醫生，也都榜上有名，分別位列第12名、26名和49名。
報告指出，該榜單評選依據是按照企業「成長潛力指數」排名，以各家企業2021年的營收和市值年增率，計算綜合評分。為反映近年趨勢，營收年增率結合2019～2021年間的營收年增率，市值年增率則是以2021年7月30日的市值相對於2020年1月2日的增長。
結果顯示，共有21家企業價值倍增，另8家企業營收翻倍，價值和營收雙雙翻倍的企業則有七家。胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，過去三年各行業受到疫情、經貿摩擦等因素影響，能取得這樣的成績非常不容易。
行業分布來看，食品飲料行業的上榜企業最多，以百潤股份為首，共有19家入榜。其次是家居建材行業，有14家上榜，紡織與服裝和家電行業分別以11家並列第三。總計前四大行業，就占了總榜單超過五成，但平均成長潛力指數和價值平均漲幅最高行業，則是日用化工和酒類企業。
胡潤指出，有趣的是，根據企業2021年上半年的營收年增率和2020年的全年營收，反推企業達到百億營收所需時間發現，有15家企業有望在一年內，成長為百億營收企業，26家企業將需要兩年時間，另有17家企業有可能在三年內營收突破百億。
(時報資訊)
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