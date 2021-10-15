恒大風波引爆了整體大陸房地產行業薄弱的償債能力，諸多知名房企均出現債務違約的可能，大陸大型公司債券的風險貼水，近日擴大至新高，加上信評機構年內創紀錄下調房企評等後，還準備展開新一輪下調，導致市場憂心忡忡。
陸股地產族群14日領跌，綠地控股收盤跌逾2％、榮盛發展跌近2％、金科股份跌5.5％、萬科A股跌4.5％、金地集團跌3.4％。
外界持續關注恒大債務狀況，曲美家居13日公告，以人民幣（下同）7,200萬元收購恒大子公司河南恒大麴美家居四成股權。但另一方面，吉林長春市自然資源局14日表示，恒大尚欠款土地成交價1.8億元。
類似的白騎士與欠款消息來來去去，但終究只是恒大債務的冰山一角，恒大至11日累計約1.5億美元的美元債利息過期未能支付，恒大目前負債逾3千億元，而其他大陸房地產企業也深陷債務危機當中。
路透指出，房地產企業體量約占大陸經濟的25％，這波行業地震下，更使大陸投資級公司的債券風險貼水，在13日躍升至逾2個月來的最大。
其中，由恒大等公司債構成的高收益中國債券指數利差飆升至2,337個基點，創下紀錄新高，報酬率高達24％。
由於投資級別、大規模公司通常被視為穩健標的，但如今風險貼水大幅飆高，逐漸靠向高風險高報酬的垃圾債，使得不少投資人感到憂心。
信評機構相關動作也受到市場關注，全球三大信評機構近幾個月以來，頻繁的下調大陸房地產企業的長短期債務評等，初步測算，三大信評機構在2021年前九個月，下調大陸房地產開發商評等次數超過90次，創下歷年新高。
例如，標普一個月內便下調大陸房地產企業評等近十次，包括花樣年下調至選擇性違約等級，新力控股也連降三等至違約風險次高的「CC」，最新的動作是將新綠控股、易居等企業的評等下調。由於不少企業正處於債務違約邊緣，也讓市場關注是否有新一輪的下調動作。
大陸房企近日陸續公布的9月住宅銷售數據，也相當慘澹，許多開發商銷售額年減兩成、三成以上。恒大則至今尚未公布9月銷售數據，為其2009年上市後最久的一次。此前克而瑞研究中心預估，9月大陸百強房企的單月銷售額年減36.2％。
(時報資訊)
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