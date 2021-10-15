俄羅斯總統普丁13日出席俄羅斯能源周主題論壇，談及台海議題時表示，中國已超越美國成為最大經濟體，按照其所理解的中國哲學及習近平近期談話，普丁認為，中國可以在不使用武力的情況下實現自身目標，解決台灣問題。

俄羅斯衛星社引述普丁表示，他對中國國家建設和管理哲學的理解，都與使用武力無關。普丁認為，中國是經濟強國，計算國家購買力平價，中國已超越美國成為世界第一經濟體，只要透過不斷增長的經濟潛力，中國就能夠實現國家目標。中國國家主席習近平9日在辛亥革命110周年大會演講提出，堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展。

普丁表示，習近平的最新談話和當前局勢，並未出現促使中國使用武力解決台灣問題的威脅。他並強調，一切在南海出現的爭議性問題，都應由區域內國家在無區域外大國干預情況下，依據國際法基本準則透過談判解決。

談及俄中關係，普京表示，中國是俄羅斯在各項主要領域中最為可靠的合作夥伴，俄中貿易額正在增長，2021年年底可能創下新紀錄。此外，俄中正合作開發大型液化天然氣項目，完成向中國供應管道天然氣的協議。

另一方面，即將卸任的德國總理梅克爾向來與中國經貿交涉密切，但她在當地時間13日出席德國商業亞太委員會活動時，呼籲德國企業在亞洲投資不要僅把目光侷限在中國，而應更加多元化。

(時報資訊)