俄羅斯總統普丁13日出席俄羅斯能源周主題論壇，談及台海議題時表示，中國已超越美國成為最大經濟體，按照其所理解的中國哲學及習近平近期談話，普丁認為，中國可以在不使用武力的情況下實現自身目標，解決台灣問題。
俄羅斯衛星社引述普丁表示，他對中國國家建設和管理哲學的理解，都與使用武力無關。普丁認為，中國是經濟強國，計算國家購買力平價，中國已超越美國成為世界第一經濟體，只要透過不斷增長的經濟潛力，中國就能夠實現國家目標。中國國家主席習近平9日在辛亥革命110周年大會演講提出，堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展。
普丁表示，習近平的最新談話和當前局勢，並未出現促使中國使用武力解決台灣問題的威脅。他並強調，一切在南海出現的爭議性問題，都應由區域內國家在無區域外大國干預情況下，依據國際法基本準則透過談判解決。
談及俄中關係，普京表示，中國是俄羅斯在各項主要領域中最為可靠的合作夥伴，俄中貿易額正在增長，2021年年底可能創下新紀錄。此外，俄中正合作開發大型液化天然氣項目，完成向中國供應管道天然氣的協議。
另一方面，即將卸任的德國總理梅克爾向來與中國經貿交涉密切，但她在當地時間13日出席德國商業亞太委員會活動時，呼籲德國企業在亞洲投資不要僅把目光侷限在中國，而應更加多元化。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：