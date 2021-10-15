自1949年以來，大陸經歷三次嬰兒潮，人口專家預估，第二次嬰兒潮出生的人口將在2022年起進入老年，給大陸的老齡化帶來新的一輪「衝擊波」。

第一財經14日報導，南開大學經濟學院教授原新指出，1949年以來，中國先後經歷了1950年至1958年、1962年至1975年，及1981年至1997年三次「嬰兒潮」，年均出生人口分別達到2,077萬人、2,583萬人和2,206萬人。

原新表示，遵循人口發展的慣性規律，這三次「嬰兒潮」時期的出生人口會在2010年至2018年、2022年至2035年，及2041年至2057年相繼步入老年期，分別帶來三次人口老齡化「衝擊波」。

原新指出，人口老齡化與人口負增長是相互伴生的關係，大陸在2032年進入人口負增長時代之時，60歲及以上老年人口規模將增加到3.86億人，並在2052年達到4.9億人的高峰值，此後開始平緩下降，在21世紀末仍維持在4億人以上。從經濟層面看，大陸的老齡化處於從「未富先老」走向「速老快富」的境地。

為應對快速來臨的老齡化社會，大陸國務院總理李克強14日對全國老齡工作會議作出指示，強調要實施積極應對人口老齡化國家戰略，推動老齡事業和產業高質量發展。

大陸國務院副總理韓正在會議上表示，要進一步完善多層次養老保障體系，健全基本養老保險制度，逐步提高養老保障水準，加快發展第二、第三支柱養老保險。要加快健全養老服務體系，大力發展居家和社區養老服務，提升機構養老服務品質，補齊農村養老服務缺點。

(時報資訊)