過去經常看空港元的美國對沖基金：海曼資本管理公司（Hayman Capital）創辦人巴斯（Kyle Bass），2020年6月設立新基金，豪賭香港聯繫匯率制度將在18個月內脫鉤崩潰。如今18個月過去，巴斯做空港元損失慘重，而且拖累中國商人郭文貴和美國前總統川普顧問班農。

綜合外媒14日報導，香港近年因「反送中」事件引發政壇與社會騷亂，這讓巴斯等長期看空香港經濟的國際投資者找到施力機會。由班農、郭文貴成立的新創企業「GTV傳媒集團」，2020年以未註冊股份銷售，籌資3.39億美元。同年6月，「GTV傳媒集團」將其中1億美元資金交給海曼資本管理。

報導稱，巴斯一直是中國懷疑論者，他於2019年開始高調看空港元，當時香港社會爆發「反送中」事件，在此期間，巴斯做出他一生中最大膽的投資：押注港元聯繫匯率制度將崩潰。文件顯示，巴斯透過新基金，計劃利用期權合約撬動200倍槓桿來押注港元兌美元的暴跌。

巴斯過去受訪時表示，其公司正積極買進美元，並做空東南亞國家貨幣，而港元正是重點狙擊對象。巴斯並批評，香港房市為全球最貴，也是全球槓桿水平最高的經濟體之一，加上政治層面上，大陸積極在香港推動「港版國安法」，將迫使外國企業遷出，嚴重打擊香港經濟及匯率穩定，他並揚言「聯匯制度危在旦夕」。

然而18個月過去後，香港聯繫匯率制度依舊健在，美元兌港元匯價14日以7.780報收。美國證券交易委員會（SEC）日前披露的執法行動文件則顯示，在這場對賭港元和其他亞洲貨幣的交易中，巴斯將其中3千萬美元資金投資港元和其他貨幣，結果卻慘虧95％。其實，長期以來不乏有國際投資客意圖狙擊港匯聯繫制度，最著名的就是1998年亞洲金融風暴時，國際金融大亨索羅斯突襲港元，但最終在港府堅守下鎩羽而回。此次巴斯同樣踢到鐵板。

另據報導指出，「GTV傳媒集團」2021年9月曾經連同另外兩家傳媒集團，因涉嫌向數以千計投資者非法銷售股份與數位資產，已經向SEC支付逾5.39億美元和解費用。

(時報資訊)