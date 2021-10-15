經歷疫情、洪災、限電等一連串衝擊，陸經濟成長預測陸續受到投資銀行、調查機構的下修。大陸國務院總理李克強14日坦承，第三季GDP成長率將因多種原因回落，但他也同時喊話說，大陸經濟韌性活力巨大，完全有能力有信心實現全年發展目標。
另外，廣東深陷限電風暴，至今未見緩解，大陸國務院總理李克強14日上午前往位於廣東順德的美的集團視察強調，會保證製造業企業電力供應。他赴廣東一火電發電廠考察時則要求，必須考慮下游企業用電價格，「要有一定寬容度，不要太高」，他說，「我們允許你們（電價）上浮，下游企業國家將研究減稅、減費的辦法」。
7月下旬，大陸先後經歷多地本土疫情爆發、洪災等事件；9月中旬起，經濟大省廣東、江蘇、浙江等採取限電措施影響生產，衝擊經濟成長已無可避免。大陸國家統計局預定18日公布第三季經濟成長率，備受市場關注。
2021年大陸前兩季GDP成長率分別為18.3％、7.9％。3月公布的政府工作報告將2021年目標訂在「6％以上」。基於上述壓力，李克強14日在第130屆廣交會開幕會上表示，當前大陸經濟仍然保持平穩運行，主要宏觀經濟指標保持合理區間，第三季經濟因多種原因有所回落，但大陸經濟韌性活力巨大，完全有信心實現全年發展目標。李克強並強調，保證今冬明春供電安全，保證基本民生。大陸就業形勢總體向好，2021年就業目標實現是完全有把握的。
另一方面，在野村、惠譽、摩根士丹利等投行陸續下調大陸經濟成長率預測後，路透14日綜合超過50家機構預估中值顯示，2021年第三、四季經濟年增率預估分別被下修至5.2％和4.1％，較7月預估值分別下調0.8和0.7個百分點。2021年GDP年增率預估8.2％，較7月預測值下修0.4個百分點。對2022年經濟年增率預估則維持在5.5％不變。
瑞銀證券首席經濟學家汪濤表示，低基數的抬升作用減弱、加上增長動能的放緩，是多數主要經濟指標年增率走弱的原因，估計第三季GDP實際年增率可能放緩至5％左右。汪濤補充，房地產活動走弱和限產是經濟面臨的主要下行壓力，預計未來幾個月，房地產活動可能繼續走弱，倘若缺煤缺電和「能耗雙控」等壓力未能及時緩解，會導致第四季工業生產和GDP年增率繼續承壓。該行目前對第四季GDP年增率4％和2021年GDP年增率8.2％的預測，正面臨較大下行風險。
牛津經濟研究院亞洲經濟部主管高路易（Louis Kuijs）認為，房地產放緩將嚴重拖累大陸整體經濟增長。
(時報資訊)
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