美國政府為了實踐拜登總統提出的綠能政策，近日宣布2025年前將開放東西岸沿海共七個區域讓民間企業承租，用來發展離岸風力發電，加速美國能源轉型。

美國內政部長哈蘭德（Deb Haaland）近日出席再生能源研討會時表示，2025年前美國一共將開放七個聯邦海域發展離岸風力發電，包括大西洋沿岸從緬因州到北卡及南卡羅來納州一帶，太平洋沿岸從加州到奧勒岡州一帶，以及墨西哥灣的沿海區域供風力發電業者租用。

她表示這麼做有助美國在2030年前實現離岸風力發電量30吉瓦（GW）的目標，加速美國「走向潔淨能源未來」。雖然政府開放聯邦海域只是第一步，後續還須通過環境評估及企業招標等繁複程序，但這項決定已獲得綠能產業熱烈歡迎。

美國潔淨發電協會會長席查爾（Heather Zichal）表示：「善用美國離岸風力資源不僅能創造上萬個高技術職缺，振興沿海地區經濟，還能提供大量穩定的潔淨能源。」

美國自2016年在羅德島沿海地區建立離岸風力發電廠之後，便持續尋找新地點推動新的風力發電計畫。美國預定在麻州沿海打造價值28億美元離岸風力發電廠的計畫，已在今年初通過聯邦最終審查，將成為全美第一座大規模離岸風力發電廠。

另外一項預定在加州沿海興建兩座離岸風力發電廠的計畫也由聯邦政府評估當中，預計成為美國西岸第一個商業規模風力發電計畫。內政部官員13日表示，目前共有九項風力發電案正在審查當中，預計2025年前將完成另外六項風力發電案審查。

美國海洋工業協會（NOIA）會長米利托（Erik Milito）表示：「政府提出可靠、可預期的離岸風力發電計畫，將能吸引更多資金投入供應鏈、港口及相關人力。」

(時報資訊)