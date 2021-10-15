美國通膨升溫再加上供應鏈危機，令富國銀行（Wells Fargo）推測今年底前美國10年期公債殖利率可能達到1.90％，遠高於目前的1.56％水平。

富國銀行旗下富國證券總經策略部門主管舒馬克（Michael Schumacher）近日接受CNBC新聞台專訪時表示：「公債殖利率攀升的頭號原因就是通膨。通膨隨處可見。」

舒馬克也認為，聯準會接下來的政策走向可能進一步推動公債殖利率上漲。挪威央行已在9月宣布結束零利率政策，將基準利率調升1碼。紐西蘭央行也在10月初宣布升息1碼，是七年來首度升息。舒馬克認為聯準會近期也可能跟進調整政策。

舒馬克表示：「聯準會可能在11月宣布縮減購債規模，我們認為這將推動公債殖利率上漲。」

舒馬克認為影響殖利率的最大原因還是通膨。他表示：「通膨升溫還會持續一陣子，影響我們的市場預測。」

美國勞工部日前公布，9月消費者物價指數（CPI）月增0.4％，年增幅5.4％創下30多年來最大增幅。舒馬克表示：「這不只是美國面臨的問題，眼前通膨升溫已經蔓延到所有工業化國家。」

但舒馬克認為美國並未陷入停滯性通膨。他表示：「老實說大家過度擔心停滯性通膨。」雖然許多專家預測明年美國經濟成長減速，但舒馬克認為重點在於減緩幅度多寡。他表示：「假設美國經濟成長率仍在2％以上，就稱不上停滯性通膨。」

舒馬克建議眼前投資人如欲投資債券應選擇長期債券，藉此迴避股市震盪，但他認為美國公債殖利率不吸引長期投資人，因為殖利率跟不上通膨率。

他表示：「聯準會很在意這點，且主席鮑爾先前也表明立場。我們認為鮑爾將在未來幾周提出減碼購債的計畫。」

(時報資訊)