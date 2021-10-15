美國第三季財報季由銀行業揭開序幕，富國銀行、美國銀行（BoA）、花旗集團和摩根士丹利14日同步公布業績，在降低壞帳準備金與投資銀行業務暢旺帶動下，淨利皆大幅攀升。

由於業績開紅盤，四大銀行股價周四跳空開高，美國銀行漲逾2％，並帶動大盤大漲，道瓊工業指數勁揚逾350點或1.1％，標普5百與那斯達克也均大漲逾1％。

大型銀行逐漸走出2020年新冠肺炎帶來的衝擊，消費者與企業大致上繼續償還借款，讓銀行降低為壞帳損失提列的準備金。

不過低利率與脆弱的經濟壓縮市場貸款需求，衝擊銀行的放款業務。13日公布業績的摩根大通即表示，貸放業務與第二季持平，但年增6％。

富國銀行第三季淨利年增59％，至51.2億美元，每股盈餘達1.17美元，超越分析師預估的1美元。營收年減2％至188.3億美元，但仍優於市場預期的182.7億美元。

美國銀行第三季淨利年增58％，至76.9億美元，每股盈餘達85美分，優於市場預期的71美分。營收年增12％，升至227.7億美元，超越分析師預估的216.8億美元。

富國銀行與美國銀行第三季分別減少16.5億美元與11億美元的壞帳準備金，協助推動淨利上揚。

花旗集團第三季淨利年增48％，至46億美元，每股盈餘達2.15美元，高於分析師預期的1.65美元。花旗該季減少提列11.6億美元壞帳準備金。

花旗投資銀行部門營收增加39％，協助抵消固定收益部門營收減少16％的影響。

拜交易熱絡所賜，摩根士丹利第三季業績優於市場預期，淨利年增36％，金額達37.1億美元，每股盈餘1.98美元。營收年增26％至147.5億美元。

摩根士丹利投資銀行收入年增67％，併購交易顧問收入翻揚逾三倍至12.7億美元，股票上市業務收入增加16％。財富管理部門營收年增28％，投資管理部門營收則攀升38％。

摩根士丹利財務長耶沙亞（Sharon Yeshaya）受訪時表示，不論地域或產業而言，第四季併購活動沒有降溫跡象。

(時報資訊)