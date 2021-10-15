面對近期的天然氣危機，促使歐盟打算擬訂最新措施，包括聯合採購天然氣提升該區域策略儲量、提供弱勢家庭能源補助等，期盼避免未來再次發生類似情況。
眼見成員國要求遏止漲價走勢的政治壓力與日俱增，歐盟執委員（European Commission）13日（周三）規劃多項措施，以減緩能源價格飆漲的衝擊。歐盟領袖們預定下周開會討論新議案，歐盟執委會官員表示，成員國仍必須各自對抗目前價格漲勢，歐盟規劃的行動主要在維持中期價格走穩。
天然氣批發價飆升兩倍，促使歐盟通膨升溫，布魯塞爾當局警告這可能打擊該區域經濟自疫情低谷復甦的力道。近年來歐盟亦積極推動環境轉型計畫《歐洲綠色協議》（European Green Deal），試圖減少對能源進口的倚賴。
歐盟提案贊成約20個成員國正在實施或規劃的短期措施，保護最弱勢的消費者與產業，強調這些措施能輕易喊停以及不會影響氣候目標，內容包括針對無力負擔能源費用的家庭提供緊急補助、調降稅率、支持企業、與國際天然氣供應夥伴合作，減緩價格壓力。官員也與挪威、烏克蘭等國討論天然氣供應。
歐盟負責能源事務的執委辛森（Kadri Simson）指出，歐盟已加緊對成員國的監管，禁止天然氣市場任何可能的「操縱或炒作」。辛森表示，歐盟會尋求自願的天然氣聯合採購計畫，建立天然氣儲量，目前儲量約占歐盟年度需求的20％。
其他措施包括加速再生能源投資、提升消費者條款以允許人們更容易更換供應商、增加內部聯繫，允許成員國之間的能源流動、共同建立一個潔淨能源社會轉型基金等。
最近幾周，成員國不斷要求歐盟採取行動遏止天然氣價漲，西班牙和義大利力推歐盟聯合採購，法國認為應重新檢討歐洲電力市場價格設定機制，提升核能發電比重。
(時報資訊)
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