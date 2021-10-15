美國能源資訊局（EIA）13日最新報告示警，能源價格躥高，美國家庭今年冬季暖氣帳單可能飆升。
EIA在報告指出，將近半數美國家庭利用天然氣取暖，在10月至隔年3月的冬季期間，家庭天然氣平均成本估計年增30％，由一年前同期的573美元攀升至746美元。
此外，美國四成家庭利用電力取暖，EIA估計，今年冬季每戶家庭的電費可能達1,268美元，年增幅為6％，升幅相對和緩。
美國雖然只有9％或不到1,200萬戶家庭利用取暖油或丙烷供暖，但EIA預期兩項燃料成本的升幅最大，分別攀升43％與54％。倚賴取暖油供暖的家庭集中在美國東北部，丙烷的最大使用者來自上中西部（Upper Midwest）。
全球能源價格急速攀升，造成大陸與印度等大型經濟體電力短缺。美國至今雖然沒有缺電問題，但天然氣與取暖油價格已經揚升至多年新高紀錄，隨著氣候逐漸變冷，家庭將逐漸感受到財務壓力。
美國石油價格日前站上每桶80萬美元大關，寫下2014年來首見，天然氣價格目前已升抵2008年以來新高紀錄。
EIA代理局長納利（Steve Nalley）透過聲明稿表示，隨著美國走出新冠肺炎疫情導致的經濟衰退，能源需求增加超過供給速度，因此導致全球能源價格上漲。
EIA指出，依據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）預測，今年冬季將較去年略冷，意味著能源消耗將會增加。但倘若實際氣候比預期更冷，家庭暖氣帳單可能更高。
美國家庭已感受到能源價格上漲壓力。最新數據顯示，美國9月消費者物價指數（CPI）年增5.4％，創2008年來最高紀錄。過去一年能源價格漲近25％，汽油價格暴漲42％，公用天然氣服務價格揚升21％。
(時報資訊)
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