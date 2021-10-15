新加坡14日（周四）意外宣布緊縮貨幣政策，將匯率區間斜率小幅調升，盼能減緩因全球需求走強、供應鏈受阻而引發的通膨壓力。此外，新加坡第三季經濟較去年同期擴張6.5％，大致符合市場預期。

受到新加坡金融管理局（MAS，等同央行）緊縮銀根與GDP強勁成長的帶動，新加坡元走揚約0.2％，至1.349兌1美元，升抵三周高點。

新加坡是繼韓國、紐西蘭之後，又一個加入緊縮貨幣政策行列的亞太主要經濟體。受到原物料、勞工和能源成本節節攀升影響，全球央行皆擔憂通膨壓力連累國內經濟表現。

MAS表示，新加坡元名義有效匯率（NEER）區間斜率由原本的0％「小幅」上調，但中間點與區間寬度維持不變。

相較於一般央行貨幣政策以調整利率為主，MAS則以控制匯率作為政策工具，以斜率、中間點、寬度進行操作。

MAS周四之舉出乎市場意料。路透調查13位經濟學家看法，七位認為該央行會按兵不動。

MAS表示，匯率區間調整「為要確保中期物價穩定，因應經濟復甦的風險」。該央行預期明年中期核心通膨（不計住宿與私人交通）將攀升至1～2％。

MAS指出，未來幾季該國經濟成長可維持高於趨勢的水準，外部和國內成本壓力不斷加增，反映需求正常化以及供應吃緊的情況。

聯昌國際私人銀行經濟學家宋誠煥（Song Seng Wun）表示，MAS此舉展現對經濟成長前景的信心，預期通膨會進一步升溫。他提到能源與其他海外商品的成本上升，對星國影響極大，此次斜率的調整代表星國需讓星元升值一些，以緩和輸入型通膨。

巴克萊（Barclays）預估，若星國經濟持續復甦，需求牽動的通膨壓力正常化，央行在明年4月舉行的半年會議中，可能還會再次緊縮貨幣政策。

此外，星國貿易部公布，第三季國內生產毛額年增6.5％，增幅略低於路透調查經濟學家估的6.6％。若與前一季相比，第三季GDP經季調後擴張0.8％。

(時報資訊)