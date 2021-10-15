國際能源總署（IEA）14日發布最新月報指出，天然氣與煤炭價格持續飆漲，迫使發電公司與製造業者轉而使用石油，而這可能導致全球每日原油需求增加50萬桶。

紐約西德州原油11月期貨價14日盤中上漲1.04％，每桶報81.28美元，居七年高檔水位。倫敦布蘭特12月期油上揚1.13％，每桶報84.12美元。兩大油市指標今年迄今漲幅皆逾60％，其中很大因素在於近幾個月能源市場供應吃緊。

IEA在報告中調升今明年全球每日原油需求預測，分別增加17萬桶與21萬桶。IEA表示，若能源危機延燒下去的話，今年9月至明年首季每日原油需求恐增加50萬桶。IEA預期，明年全球原油需求將超越疫情前水平。

IEA在報告中寫道：「全球經濟持續復甦令天然氣、液化天然氣與煤炭供應嚴重短缺，導致能源價格急劇上漲，連帶促使業者大規模改用石油產品或直接使用原油發電。」受影響企業包括發電廠、肥料生產商、製造業與煉油廠等。

石化燃料價格走高，原因包括天然氣庫存低落、歐洲風力發電驟降、中國煤炭短缺，加上北半球恐遭遇寒冬，以及各國經濟脫離疫情陰霾推升需求等。過去三個月來，歐洲天然氣指標價格累漲184％。

許多分析師先前已注意到「部分企業以石油取代天然氣」現象。高盛銀行上個月底便以此為由調升油價預測，能源諮詢公司Rystad亦預期亞洲電力部門未來半年內每日用油量將比之前多出40萬桶。

IEA在報告中亦觀察到類似趨勢並引用數據指出，「中國、日本、德國、法國與巴西各地發電廠，對於燃料油、原油與蒸餾油的需求異常地高。」

IEA亦預估，石油輸出國家組織（OPEC）與其他產油國合組的聯盟OPEC+第四季每日原油產量將比全球需求低上70萬桶。

(時報資訊)