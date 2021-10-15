根據媒體報導，美國電動卡車製造商Lordstown Motors將輔購自通用汽車的組裝廠，出售給台灣上市的鴻海企業；兩家公司目前傳出可能達成的協議，將有利於取得來自聯邦政府的產業補助。
今年9月底，Lordstown Motors公司發表生產與財務報告，內容顯示該公司轉讓給鴻海，股票收益，將能取得5千萬美元的現金；另外在今年年底，該公司會進一步就全面合作的可能，從電動車的代工製造、未來商業化生產、來自鴻海的關鍵供應、功能驗證的取得通過以及雙方團隊的整合研發，都會在逐一進行磋商和評估之後，提出完整說明。
就在2020年，Lordstown與通用汽車達成協議，收購原本計畫要關閉、位在俄亥俄州的工廠；該廠係於1966年設置開工。此刻正陷入新創階段的營運困境，Lordstown透過本次交易能籌得相當的現金部位；至於鴻海企業，則有了在美國汽車製造的基地，為其多角化和進軍電動車的策略布局，跨出一大步。
過去兩年來，鴻海打入電動車市場的嘗試非常積極。一方面，在威斯康辛州的整廠規劃，早已提出自動駕駛的測試方案；其次，更提出開放包容概念，未來將專致於開發電動車底盤，並且以公用平台的提供試圖帶動車身設計的新藍海；同時，陸續與多家業者簽訂合作協議，像是新創品牌車廠Fisker以及泰國國家石油股份有限公司（PTT）等，分別建立合作或是合資關係。
有趣的是2020年的大選前，川普在鐵銹州（rust belt）的競選，拉抬行情之一就是在該年9月底，把通用汽車關閉俄州組裝廠的決定，經由白宮和俄州參議員協調，而有Lordstown Motors的介入接手。該公司承諾將GM的小客車生產線，改為年產10萬輛的電動小貨卡組裝。當時，川普還在白宮親自接見經營團隊；而小貨卡電動車的電瓶，則委由通用汽車在原址上投資做供應。
通用在俄亥俄州的組裝廠所享有的稅負優惠，原本是一路到2028年；但因為提前退出經營而違約，除了提供3700人的優退、離方案，還要退還給俄州州政府減稅優惠，7200萬美金等等，誠然，於關廠的決定確認之後，薪資結餘推估每年在3億美元之譜。
透過川普總統的極力邀請，雖然在威斯康辛州的鴻海投資案遲遲未見重大進展；但如今有現成的組裝廠與全系列電動車款的跨國合資，擅長謀略勾勒與下大盤棋的鴻海，可以說是遠交近攻、虎虎生威的後起之秀啊。
令人訝異的是，此番聯邦政府的購車補貼和民主黨團議員提案，或許過於積極又太具有針對性，提案內容要求領取電動車補貼款4千美元，品牌廠家的員工組織，也必須是美國汽車工會聯合會（UAW）的會員。因而導致包括豐田、賓士與特斯拉在內，共有12家車商老廠作成的跨國連署，一致要求拜登總統，要拒絕民主黨團的補貼規劃案。
往下電動車的產業發展，已成為經濟衰敗之下的全球明燈。不過跨國爭雄的紛擾與官商利益的拉扯，在在能引發新一輪的貿易爭端。尤其身處石化汽車與技術世代的替換浪潮下，夾縫中的品牌車廠也只能奮力一搏啊，以免過往的市場口碑與技術投資，都被政治思考給一筆勾銷。
(時報資訊)
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