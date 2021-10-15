美國藥廠默沙東研發COVID-19口服抗病毒藥物，可望大幅降低住院與死亡機率，默沙東已向美國監管當局提出緊急使用授權（EUA）申請。對於台灣採購該藥進度，衛長陳時中14日證實，「已經快要來簽約了」，只要11月底通過緊急授權，就可第一時間引進。

口服新冠藥物默沙東正在申請緊急授權，實驗中的口服抗疫藥物，對初期高風險患者適用，可降低重症死亡率約50％。默沙東藥廠預計到2021年底將生產可供1,000萬個療程的劑量，外傳該藥廠之前已與美國政府簽訂合約，以每單位療程約新台幣1.9萬元價格，供應170萬劑。

針對默沙東採購進度，指揮中心發言人莊人祥14日在例行記者會表示，目前還在簽約中，尚未完全確定；該藥好處是提供輕症患者服用，不像其他單株抗體藥物，須在醫院或集中檢疫所施打，等後續引進該藥後，會再評估是否直接提供居家隔離的輕症患者自行服藥。

此外，繼默沙東後，美國輝瑞藥廠日前也表示，旗下口服抗病毒藥「PF-07321332」也將展開三期臨床試驗，有媒體報導，台大、中國附醫、台中榮總、高雄長庚和亞東等國內五家醫院也加入該計畫。對此陳時中回應，目前還沒展開，正在了解中。莊人祥也說，輝瑞口服藥現在剛要進入第三期臨床試驗，指揮中心會再請該藥廠報告第二期臨床試驗結果以及第三期研究進展，目前尚未到可以採購的階段。

此外，指揮中心表示，企業捐贈疫苗，第八批約82.7萬劑BNT疫苗於清晨5時42分運抵桃園國際機場，BNT到貨量共約592.54萬劑，大幅超前政府採購的莫德納疫苗。莫德納疫苗到貨量包含美國捐贈也只有約600萬劑，凸顯民間採購效率。

(時報資訊)