五倍券發放首五日帶動經濟效益最明顯的，應屬年度重頭戲百貨周年慶，包括新光三越、遠百、統一時代百貨、環球購物中心等，為配合政府發放五倍券，特地延後開跑周年慶，果真五倍券效應發酵，不僅收單金額平均是去年三倍券的三至五倍，且帶動周年慶業績成長5～10％。

新光三越指出，五倍券自8日發放首四日，收單金額已達1.5億元，較去年三倍券發放首四日收單5,000萬元，大幅增加三倍之多，加上周年慶相乘，帶動首波周年慶前五日業績成長5％，其中，成長最大為台中店近10％，其次台北南西店、台南西門店與高雄店等，都是周慶進行中的分店。

新光三越營業部長曹美虹強調，五倍券領取率還不到70％，緊接著信義新天地21日接棒周年慶，在五倍券助攻下業績可期；新光三越總經理吳昕陽在上月曾預測，五倍券勢必帶動百貨零售買氣，如果沒有五倍券，周年慶打得會更辛苦，有了五倍券加持，今年業績要再達到800億元大關就更樂觀了。

遠百則指出，目前進行周年慶的分店台中大遠百，自8日起五倍券收單金額超過4,000萬元，較去年三倍券成長一倍多，占全店業績比近10％，且在周年慶加乘下，有望助攻本周起包括板橋大遠百、信義A13等周年慶成長率上看20％以上。

至於環球購物中心Global Mall首波周年慶在五倍券助攻下，亦有一成業績成長。環球指出，在高回饋率50％％的多重挹注下，吸引消費人潮回流，自檔期起跑以來，業績較去年同期成長近一成，其中又以高單價生活家電、3C及健康器材，還有嬰童親子用品、高單價帳篷及周邊露營商品成長幅度最高、超過二成；其中振興五倍券明顯帶動消費動能，使用率近二成，收單金額較去年三倍券成長超過二倍。

統一時代百貨周年慶推出五倍券「5,000換7,000」活動，自8日起五倍券收單金額達五倍成長，且多數瞄準大型高單價家電消費，再加上家電滿3,000送300促銷，帶動首五日家用成長逾五成。

(時報資訊)