政府五倍券政策激勵、第二劑疫苗施打率提升及進入第四季傳統採購旺季，資金轉進內需零售、百貨、觀光、餐飲等個股避險，14日富邦媒更鎖住漲停價慶祝，推升上市貿易百貨指數大漲3.95％，居所有指數漲幅之冠。

通膨、美國Fed即將縮減購債及升息等衝擊電子股走勢，資金14日轉向內需消費股避險，激勵零售業股王富邦媒14日亮燈漲停，14日上漲145元，漲幅9.83％，收在1,620元，已擺脫大股東在高檔賣股的干擾，尤其國內陸續發放振興五倍券，總金額達1,100億元，預計將發揮超過2,000億元的效益，第四季內需產業的營運將樂不可支。法人預估，五倍券概念股今年前三季受到疫情衝擊，營收落入低檔，隨疫情趨緩，報復性消費將會大幅增加，有利10～12月營收攻堅。

國內大型投顧看好寶雅營運將回歸成長軌道，迎接下一波的成長動能，尤其第四季政府發放振興五倍券，刺激內需消費，特別寶雅及旗下的五金百貨連鎖店寶家將同步大幅度展店，估計寶雅第四季營收將繳出年增的營運動能。

另外，法人也看好寶雅今年推出的POYAPAY及POYA BUY及APP陸續上線，將強化消費者與寶雅的緊密連結，建立顧客忠誠度及消費頻率，法人認為隨著國內疫情趨於穩定及第二劑疫苗施打率提高，寶雅營運將恢復疫情前的營運成長力道。

台新投顧副總黃文清認為，國內疫情趨緩，帶動旅遊人潮，便利商店如統一超、全家、百貨業的遠百，住宿及餐飲的晶華及甫掛牌八方雲集等個股業績有望在第四季大好。

八方雲集掛牌後股價直直落，最低跌至133元後反彈，14日股價上漲2.5元，漲幅1.82％，收在140元。

八方雲集旗下有八方雲集、梁社漢排骨兩大品牌，同時擁有持股69％的丹堤咖啡。今年國內疫情緊張，八方雲集旗下兩大餐飲品牌八方雲集、梁社漢排骨具有剛需屬性，且外帶、外送占比較高，業績仍能維持高檔，累計前九月營收43.68億元，年增16.25％，預計第四季國內內需經濟恢復常態，營運將持續走揚。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意