總統蔡英文以錄影方式為「2021投資歐盟論壇」開幕致詞指出，她相信台灣是歐盟值得信賴的夥伴，在後疫情時代全球經濟變動、供應鏈重整局勢下，台灣與歐盟應展開雙邊投資協定（BIA）協商，以確保雙方自合作得利、共建繁榮未來。

　經長王美花也說，鼓勵歐盟和台灣進行雙邊BIA相關談判，為投資者提供更好獎勵與保護，以建立更彈性、多元，且可信賴的供應鏈夥伴關係。

　第二屆「投資歐盟論壇」，因應疫情採線上方式舉行，聚焦「歐盟投資政策與法規」、「數位歐洲與投資商機」、「歐盟綠色新政與投資商機」等三項議題。

　蔡英文致詞表示，2020年9月以來，台商投資歐盟已達45億歐元，創歷史新高。歐商對台直接投資累計超過490億美元，使歐盟成為台灣最大的外資來源，其中離岸風電產業的投資成長最為耀眼。蔡英文認為，歐盟將綠能及數位經濟定為經濟復甦計畫的兩大支柱，與台灣推動「六大核心戰略產業」相得益彰，透過合作，這些產業將加速經濟復甦。

　此外，歐盟2021年成立「歐洲處理器和半導體技術聯盟」，台灣也計劃在年底前達到在大學設立四座「半導體學院」目標，蔡英文說，這是台灣和歐盟創造合作機會。

(時報資訊)

#台歐 #蔡英文 #歐盟

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