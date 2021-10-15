行政院長蘇貞昌14日核定明年基本工資調漲方案，月薪從2萬4,000元調高至2萬5,250元，調增1,250元、調幅5.21％，時薪由160元調高至168元，自2022年1月1日起實施，預估逾245萬名勞工受惠，其中台灣本土勞工約200萬人受惠。

蘇揆表示，基本工資調漲是全民共享經濟成長果實，並指示經濟部、勞動部對於受疫情衝擊的內需產業，如因調漲基本工資加重企業經營負擔的部分，應儘量協助分擔，並儘速公布配套措施，讓雇主安心。

受疫情重創產業的相關配套將在10月底提出。經長王美花14日受訪表示，已與商總、中小企業總會進行充分討論，初步規劃以產業營收衰退程度作為補貼門檻，只要適用基本工資、並受到疫情影響的產業，就會納入補助範圍，而不限於餐飲或零售，但產業衰退程度的條件要怎麼設，還要細部討論。

對於「補貼」先例一開，外界擔心補貼基本工資調漲恐怕變成常態，對政府形成壓力，王美花說，這次情形非常不同，台灣經濟表現亮眼，主要是製造業帶動出口成長，反而國內的內需產業在防疫管制下，營收嚴重衰退，確實前所未見，才規劃配套方案，不會讓補貼基本工資成為常態。至於補貼時間是否為半年，王美花說，這些意見都有搜集但還沒定案，確定後會再對外報告。

(時報資訊)