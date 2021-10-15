近三年 全球鋼材需求預測 正當大陸宣布擬擴大粗鋼限產與國際煤鐵礦原物料行情仍在高檔之際，世界鋼鐵協會（WSA）最新預測，2021年全球鋼鐵需求將成長4.5％、達到18.55億公噸，預期2022年將在今年需求基礎上再成長2.2％、達18.96億公噸，等於大增4,100萬公噸。對此，中鋼董事長翁朝棟認為，預期鋼價仍易漲難跌，樂觀期待明年鋼市前景。

翁朝棟表示，大陸為達到碳中和與碳達峰的雙碳目標，擬加大冬季限產力道，要求華北地區大範圍的鋼廠粗鋼產量壓減下來，原本預期下半年減產目標為6,000萬公噸，但現在提出將減產30％以上，為能順利達標，預期會執行和落實這項減產政策。

同時，近日來國際鋼鐵原物料包括強冶金煤價格、每公噸飆漲到400美元左右，且鐵礦砂每公噸回漲到120美元，對全球鋼廠而言，煉鋼成本維持在高檔，且國際航運費持續堅挺，加上大陸鋼鐵供給吃緊，預期亞洲第四季鋼價可獲得支撐，鋼價可望回穩向上。

展望未來，翁朝棟指出，根據世界鋼鐵協會（WSA）對於全球用鋼需求短期預測來看，也就是在大陸限產與供給縮減下，明年鋼鐵需求還是正成長，對全球鋼市來說，是一項大利多，言下之意，今年鋼市大好、明年不會太差，明年歐美和亞洲鋼市仍將具有很大競爭優勢，樂觀期待明年上半年鋼市前景。惟未來較不確定因素，為國際疫情的變化與通貨膨脹的壓力，值得觀察。

中鋼執行副總黃建智進一步表示，對於大陸擴大粗鋼限產，未來供給面將更為縮緊，且出口應會大幅減少，加上鋼材庫存也會更快降低，將有利大陸鋼市走升外，國際市場報價也應會更受到激勵與穩定。

依據大陸全年生產粗鋼10.6億公噸，但按限制產量的「京津冀」這些地方，占大陸總生產量約有50％，也就是年產5.3億公噸，如果全年限產30％就等於1.59億公噸，但如只限產四個月，就應有5,300萬公噸，接近其原來設定的下半年限產目標。

(時報資訊)

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