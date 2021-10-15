大陸能耗雙控、山西省淹水，進一步催化煤價上漲，帶動大陸國慶節後買盤增溫、塑化內銷報價勁揚，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價狂飆！PVC大漲200美元，每噸價格衝高至1,700美元，再度改寫新高。
PE、PP也在旺季需求、EVA產能排擠拉抬下，報價強彈100～110美元，齊創新高；至於ABS、PS則上揚10美元、25美元。台塑、台化、台聚集團、聯成營運吞大補丸。
國際油價持續攀升，大陸近期隨著成本不斷推漲，節後中石化、中石油兩大集團連續數日調漲近千元人民幣，加上受部分裝置檢修及降負荷影響，整體庫存壓力不大，出廠價格多延續上漲趨勢。
由於第四季為大陸塑料製品的傳統旺季，下游訂單及製品迎來新一波的需求，整體下游製品需求不會出現急轉的局面。外加電費政策性上調，無疑對產品成本也形成支撐，對整個PVC、PE、PP產業也相對有撐。
廠商表示，大陸實施能耗雙控及限電措施，受影響產業包括煤化工、氯、有色金屬（含電解鋁）及電石等，相關產品如PVC、液鹼、EVA、AA/AE及ECH等工廠停工或降產，截至9月底大陸受影響產能5～31％，市場供應趨緊，預期第四季亞洲石化產品行情看漲。
其中，大陸電石法占80％，而山西省淹水、導致煤炭大漲，墊高電石法成本，推升亞洲PVC價格；不僅大陸內銷價格高，外銷報價也高。
印度進入PVC需求旺季，另因下游庫存偏低且進口量少，價格維持上漲趨勢。美國新屋開工數為近五年高點，內需強勁，當地PVC同業受Ida颶風影響後雖已恢復生產，但優先供應內銷，出口量仍低。
此外，PE則因旺季需求、乙烯成本推升雙效助力，展現強勢攀揚。10月是大陸農膜傳統旺季，而雙十一，雙十二電商節也將於第四季度登場，禮品包裝、商品快遞包裝需求有望收穫明顯回升。
不過，當前在大陸能耗雙控、限電限產政策之下，下游製品企業多數受到衝擊，裝置減負荷生產或停產，屆時，對供應和需求或有一定抑制。
(時報資訊)
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