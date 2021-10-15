陳俊聖加入宏碁集團邁入第八年，在積極推動PC核心事業及新事業雙重轉型下，今年底前上市櫃及IPO的成員就將增至八家，明年還會進一步擴大至達10家以上，屆時未來營運成長動能的多元引擎艦隊亦將成形。

除了宏碁本身外，旗下上市櫃、興櫃的子公司包括建碁、安碁資訊、智聯服務、展碁國際和宏碁資訊外，加上申請戰略新板的宏碁智醫、準備IPO的海柏特等，集團已可望有1＋7小金虎的規模。陳俊聖預告，不僅今年底將拚達八家IPO子公司，明年還要擴大至達兩位數。預期如宏碁智通、安圖斯等皆已列入IPO進程的子公司，都將陸續加入集團小金虎艦隊中。

陳俊聖表示，今年以來宏碁不僅在PC核心事業維穩成長動能，來自旗下上市櫃、IPO小金虎的新事業，更以高於PC業務的雙位數年成長力道，挹注整體營運逐季增溫，今年新事業的營收更將從過去的6％增長至達14～15％。

宏碁近年在聚焦電競分眾市場、並以此推助品牌、營收、獲利能力和毛利率有所增長後，陳俊聖在今年的兩場全球發表會中，更放眼永續環保及疫後不褪的防疫趨勢，全力擴展「愛地球、愛乾淨」概念下推出的抗菌和環保Vero系列品線。

相較於營收在PC業務占達三分之一的電競，與占達兩成以上的Chromebook，愛地球的Vero產品線雖才剛起步，但陳俊聖設下的目標不是要提升獲利，而是在觀察到甫於第三季才開始有首款產品出貨的Vero產品，在客戶端和零售通路端都受到超乎預期的回饋，這也讓宏碁更有信心、並大力擴展產品線。

他並直言，不論是「愛地球」或是「愛乾淨」的族群，都比電競分眾市場來得大，「如果要讓事業能永續，就要把永續當成事業」，宏碁接下來在積極落實ESG目標之際，也將透過供應鏈夥伴、甚至擴及PC產業內更多業者的加入，儘早達到相當的規模經濟，創造出有利潤的循環經濟商業模式。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意