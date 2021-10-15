陳俊聖加入宏碁集團邁入第八年，在積極推動PC核心事業及新事業雙重轉型下，今年底前上市櫃及IPO的成員就將增至八家，明年還會進一步擴大至達10家以上，屆時未來營運成長動能的多元引擎艦隊亦將成形。
除了宏碁本身外，旗下上市櫃、興櫃的子公司包括建碁、安碁資訊、智聯服務、展碁國際和宏碁資訊外，加上申請戰略新板的宏碁智醫、準備IPO的海柏特等，集團已可望有1＋7小金虎的規模。陳俊聖預告，不僅今年底將拚達八家IPO子公司，明年還要擴大至達兩位數。預期如宏碁智通、安圖斯等皆已列入IPO進程的子公司，都將陸續加入集團小金虎艦隊中。
陳俊聖表示，今年以來宏碁不僅在PC核心事業維穩成長動能，來自旗下上市櫃、IPO小金虎的新事業，更以高於PC業務的雙位數年成長力道，挹注整體營運逐季增溫，今年新事業的營收更將從過去的6％增長至達14～15％。
宏碁近年在聚焦電競分眾市場、並以此推助品牌、營收、獲利能力和毛利率有所增長後，陳俊聖在今年的兩場全球發表會中，更放眼永續環保及疫後不褪的防疫趨勢，全力擴展「愛地球、愛乾淨」概念下推出的抗菌和環保Vero系列品線。
相較於營收在PC業務占達三分之一的電競，與占達兩成以上的Chromebook，愛地球的Vero產品線雖才剛起步，但陳俊聖設下的目標不是要提升獲利，而是在觀察到甫於第三季才開始有首款產品出貨的Vero產品，在客戶端和零售通路端都受到超乎預期的回饋，這也讓宏碁更有信心、並大力擴展產品線。
他並直言，不論是「愛地球」或是「愛乾淨」的族群，都比電競分眾市場來得大，「如果要讓事業能永續，就要把永續當成事業」，宏碁接下來在積極落實ESG目標之際，也將透過供應鏈夥伴、甚至擴及PC產業內更多業者的加入，儘早達到相當的規模經濟，創造出有利潤的循環經濟商業模式。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：