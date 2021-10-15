宏碁董事長暨執行長陳俊聖14日表示，到明年上半年都還看不到市場需求能被滿足的跡象，宏碁滿手訂單、供需缺口更已累積超過一個季度的出貨量。

陳俊聖表示，供應鏈缺料造成的長短料現象並未改善，且在汽車大廠加速投入電動車之際，對半導體需求暴增，這波疫情對過去不備庫存的車廠衝擊不小，現在更是開始積極建立庫存，使得PC產業的長短料情況更為嚴峻。

此外，美國嚴重塞港導致停泊在港外的貨櫃輪大增，進而造成運輸輪、貨櫃量不足，國際海運的船期也從正常的兩周延至四周，現在更拉長至六到八周「還不一定到得了」，宏碁成品庫存水位也因不少產品都卡在運程中而拉升。

面對即將到來的耶誕新年假期銷售旺季，陳俊聖指出，運往美國的產品除尋求沿岸其它港口下貨外，也只能透過從加拿大或墨西哥進港、再拉貨至美國境內的方式暫時因應。

他也預期，零售通路在產品庫存仍偏低、運費又上漲之際，以往透過大折扣來刺激買氣的假期銷售季，今年將明顯縮水，同時在可預見的未來，決定PC產業能做多少生意的關鍵不會是需求，而是供給，因為並沒有看到供應鏈能突然有兩、三倍的產能和零組件供應量來因應市場的供需缺口。

至於缺料何時可改善？陳俊聖重申，下一個觀察期為明年第一季，惟至少到明年上半年為止，PC出貨量都還將受到料件的供應所制約。另中國大陸拉閘限電也對供應鏈產生衝擊，雖對宏碁未有直接影響，但也會間接受累。

此外，他認為原本外界擔心超額下單恐致PC市況下滑的情形也沒有發生，對宏碁而言，目前手上無法滿足的訂單更已超出一個季度的出貨量，而隨著新訂單不斷累加，「包袱沒有變小、還在擴大，看不到什麼時消化得了」。以過去兩季的出貨量估算，宏碁現在訂單供需缺口至少有600萬台。

(時報資訊)

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