友達董事長彭双浪14日表示，中國能耗雙控政策下，對於高耗能、低產值的產業影響大，面板價值相對高，受到影響較少，友達位於中國的廠區都正常運作。不過未來電價勢必調漲，在萬物皆漲的時代，消費者廉價享受恐怕不會再回來。
能耗雙控衝擊產業鏈，身兼台北市電腦公會理事長的彭双浪表示，中國政策推動減少碳排，要在2030年達到碳達峰、2060年達碳中和。在限電措施之下，高耗能、低產出的產業影響大，面板價值高，因此優先供應，受到影響比較小。不過公司會密切注意上游供應鏈，協助供應商和政府協調。
彭双浪指出，中國明年電價勢必有所調漲，台灣明年夏季電價也討論調整，為了環境，高一點的電價是必須付出的代價，也可以藉此減少沒有效率的產業。
友達長期投入節電，過去10年平均每單位耗電量減少了50％，未來還會持續努力。不過在電價漲、原物料漲、萬物皆漲的時代，未來所有產品價格也會隨之上漲，消費者長期以來廉價的享受恐怕不會再回來。
展望第四季，彭双浪表示，今年電視因為運輸問題，旺季提早結束，消費性產品需求減弱，但是因為解封，人們生活恢復，商務產品需求增加，車用面板也因為缺料問題緩解，需求回溫。
而近期和客戶洽談明年的供應鏈時，消費性產品需求修正，不過商用、工業用、特殊型產品的需求還是很強，整體來說，展望還是比較樂觀。
近期面板價格下跌主要是反映在電視面板，友達第二季電視營收比重只有26％，第三季電視比重還會再下降，但其中獨家供應產品的比重是提升的。
友達推動價值轉型、再到近期的雙軸轉型，高階產品比重提升，受到景氣循環的衝擊比較小，期望在面板大循環當中，對於營收、獲利的衝擊降低。
彭双浪強調，友達不以產能規模為競爭，而是以價值為導向，包含專注高階電競面板、85吋無邊框電視面板等，今年加值產品就已占整體營收比重逾五成。
今年電競面板市場成長40～50％，雖然因為很多面板廠搶進，友達市占下滑，但是友達在高階電競面板出貨比重增加，今年電競面板出貨還是雙倍成長。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：