友達董事長彭双浪14日表示，中國能耗雙控政策下，對於高耗能、低產值的產業影響大，面板價值相對高，受到影響較少，友達位於中國的廠區都正常運作。不過未來電價勢必調漲，在萬物皆漲的時代，消費者廉價享受恐怕不會再回來。

能耗雙控衝擊產業鏈，身兼台北市電腦公會理事長的彭双浪表示，中國政策推動減少碳排，要在2030年達到碳達峰、2060年達碳中和。在限電措施之下，高耗能、低產出的產業影響大，面板價值高，因此優先供應，受到影響比較小。不過公司會密切注意上游供應鏈，協助供應商和政府協調。

彭双浪指出，中國明年電價勢必有所調漲，台灣明年夏季電價也討論調整，為了環境，高一點的電價是必須付出的代價，也可以藉此減少沒有效率的產業。

友達長期投入節電，過去10年平均每單位耗電量減少了50％，未來還會持續努力。不過在電價漲、原物料漲、萬物皆漲的時代，未來所有產品價格也會隨之上漲，消費者長期以來廉價的享受恐怕不會再回來。

展望第四季，彭双浪表示，今年電視因為運輸問題，旺季提早結束，消費性產品需求減弱，但是因為解封，人們生活恢復，商務產品需求增加，車用面板也因為缺料問題緩解，需求回溫。

而近期和客戶洽談明年的供應鏈時，消費性產品需求修正，不過商用、工業用、特殊型產品的需求還是很強，整體來說，展望還是比較樂觀。

近期面板價格下跌主要是反映在電視面板，友達第二季電視營收比重只有26％，第三季電視比重還會再下降，但其中獨家供應產品的比重是提升的。

友達推動價值轉型、再到近期的雙軸轉型，高階產品比重提升，受到景氣循環的衝擊比較小，期望在面板大循環當中，對於營收、獲利的衝擊降低。

彭双浪強調，友達不以產能規模為競爭，而是以價值為導向，包含專注高階電競面板、85吋無邊框電視面板等，今年加值產品就已占整體營收比重逾五成。

今年電競面板市場成長40～50％，雖然因為很多面板廠搶進，友達市占下滑，但是友達在高階電競面板出貨比重增加，今年電競面板出貨還是雙倍成長。

(時報資訊)

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