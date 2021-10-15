護國神山台積電年線關卡有守，外資14日期現貨同步翻多，終結連三賣、回補34億元。法人指出，台股雙率（匯率及利率）未定錨，但台積電法說會「有彩蛋」，ADR早盤開高4.2％，台股15日開紅盤可期，投資人宜緊盯台股及台積電市值兩大關鍵密碼，將成為台股定海神針。
台股自7月以來出現「連環套」走勢，14日航海王、鋼鐵人、面板、記憶體、被動元件皆見跌深反彈，惟原本的強勢IP股、ABF載板三雄及塑化股轉跌，致指數壓低收盤。終場僅小漲39.29點，收16,387.28點，成交值2,587.24億元，僅達今年成交量高峰的三成左右。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,161口至8,812口，外資現貨買超34.29億元，期貨淨空單減少2,309口至16,127口，同步作多。現股當沖比重返五成比重，達50.6％，創下7月23日以來新高。
包括元富投顧總經理鄭文賢、兆豐投顧董事長李秀利、第一金投顧董事長陳奕光、康和證券投資總監廖繼弘等四大法人認為，匯率、利率尚未定錨，資金仍有撤出新興市場疑慮，短線上台股投資宜關注兩大關鍵密碼，一是台股市值能否守穩50兆元，二是台積電市值能否重回15兆元。
鄭文賢指出，台積電法說會對未來營運樂觀，目前市場對第四季電子業景氣雜音大，但台積電漲價及客戶結構優異，不影響台積電本身營運及獲利成長，股價將獲得支撐，對台股守住年線，將起關鍵性作用。
法人預估今年台積電EPS可望攀升至23元，明年上看27元，是少數兼具景氣能見度及獲利成長性公司。不過，鄭文賢也提醒，台積電營運好，不代表其他二線晶圓廠一樣好，目前市場的確存在庫存調整的壓力，以致於電子股表現互異。
廖繼弘表示，先前最為弱勢的航運股雖止穩反彈，但原本強勢的塑化類股及IP股卻補跌，台積電力守年線，將有助於半導體產業引領大盤扭轉頹勢。
從技術面來看，短中期均線排列轉空，季線跌破半年線，呈死亡交叉，惟年線還往上，後市可觀察看中長多頭能否抵抗中期空頭趨勢。
陳奕光及李秀利則認為，目前利率、匯率雙率未定錨，資金有外移新興市場的風險，台股14日雖跟隨美股反彈，惟仍未能收復5日、10日線，短線仍有再下探上周低點16,162點的風險。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：