護國神山台積電年線關卡有守，外資14日期現貨同步翻多，終結連三賣、回補34億元。法人指出，台股雙率（匯率及利率）未定錨，但台積電法說會「有彩蛋」，ADR早盤開高4.2％，台股15日開紅盤可期，投資人宜緊盯台股及台積電市值兩大關鍵密碼，將成為台股定海神針。

台股自7月以來出現「連環套」走勢，14日航海王、鋼鐵人、面板、記憶體、被動元件皆見跌深反彈，惟原本的強勢IP股、ABF載板三雄及塑化股轉跌，致指數壓低收盤。終場僅小漲39.29點，收16,387.28點，成交值2,587.24億元，僅達今年成交量高峰的三成左右。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,161口至8,812口，外資現貨買超34.29億元，期貨淨空單減少2,309口至16,127口，同步作多。現股當沖比重返五成比重，達50.6％，創下7月23日以來新高。

包括元富投顧總經理鄭文賢、兆豐投顧董事長李秀利、第一金投顧董事長陳奕光、康和證券投資總監廖繼弘等四大法人認為，匯率、利率尚未定錨，資金仍有撤出新興市場疑慮，短線上台股投資宜關注兩大關鍵密碼，一是台股市值能否守穩50兆元，二是台積電市值能否重回15兆元。

鄭文賢指出，台積電法說會對未來營運樂觀，目前市場對第四季電子業景氣雜音大，但台積電漲價及客戶結構優異，不影響台積電本身營運及獲利成長，股價將獲得支撐，對台股守住年線，將起關鍵性作用。

法人預估今年台積電EPS可望攀升至23元，明年上看27元，是少數兼具景氣能見度及獲利成長性公司。不過，鄭文賢也提醒，台積電營運好，不代表其他二線晶圓廠一樣好，目前市場的確存在庫存調整的壓力，以致於電子股表現互異。

廖繼弘表示，先前最為弱勢的航運股雖止穩反彈，但原本強勢的塑化類股及IP股卻補跌，台積電力守年線，將有助於半導體產業引領大盤扭轉頹勢。

從技術面來看，短中期均線排列轉空，季線跌破半年線，呈死亡交叉，惟年線還往上，後市可觀察看中長多頭能否抵抗中期空頭趨勢。

陳奕光及李秀利則認為，目前利率、匯率雙率未定錨，資金有外移新興市場的風險，台股14日雖跟隨美股反彈，惟仍未能收復5日、10日線，短線仍有再下探上周低點16,162點的風險。

(時報資訊)

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