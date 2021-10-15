台積電法說會落幕，第三季營運成績單、第四季財測雙略優於外資預期，尤其第四季毛利率令市場感到驚喜，外資圈人士指出，儘管智慧機、PC等終端需求有疑慮，但台積電除了受惠於出貨量，內含價值對台積電亦有重要貢獻，基於股價位階已低，研判台積電股價有反彈機會。
花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志再度展現精準掌握度，完美命中台積電第三季營運成績單，尤其在法說前將股價預期調升至930元，提前送暖台積電，對照台積電經營管理階層在法說會上的樂觀態度，最為市場津津樂道。
法說會後，持樂觀看法的摩根大通證券、凱基投顧與富邦投顧等，維持800、830與730元股價預期，並無研究機構上調目標價。
摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，台積電調漲晶圓代工價格已廣為市場知悉，但半導體循環周期風險不得不慎，一旦邏輯半導體進入下行循環，恐導致晶圓砍單，是台積電2022年獲利變數所在，亦不利台積電本益比擴張，維持580元合理股價預期。
針對庫存調整，以賽亞調研指出，目前終端手機、PC、電視的需求逐漸放緩，加上部分零組件有長短腳、缺料的狀況，因此像是LDDI、TDDI、CIS等產品可能會出現部分庫存調整，但不影響整體晶圓代工產能緊缺狀況。
摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧強調，從電動車等高端需求的總量來看，晶圓代工廠擴產依然跟不上需求揚升幅度，特別是各國政府關注半導體的戰略位置與在地化，產業長線前景亮眼，並且暫無供過於求問題。
(時報資訊)
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