中央銀行總裁楊金龍應邀出席財團法人中技社主辦的「貨幣數位化與台灣金融產業的未來」研討會，以「央行貨幣的支付功能與CBDC的發行」為題演講，強調客觀的說，CBDC的技術並無先發優勢，各國在CBDC的發展並非競賽，而是要確保CBDC的發行至少須切合各自國內的需求。

楊金龍表示，數位轉型在經濟發展過程中已是不可逆的趨勢，這波數位風潮也吹向我們每天使用的貨幣。特別是在新冠肺炎疫情的衝擊下，居家辦公、減少外出及保持社交距離等新生活型態，間接降低民眾面對面支付的機會與意願。

在這個實體加速往數位變遷的過程中，央行是否發行「央行數位貨幣」（Central Bank Digital Currency，CBDC），受到各界關注。主要是因央行貨幣不僅在支付體系有其關鍵的功能，而且攸關央行貨幣政策執行與金融穩定。

央行貨幣是支付體系最安全的清算資產，也是貨幣政策執行及金融穩定的基礎。楊金龍指出，現行央行貨幣包括銀行存放在央行的準備金及央行發行流通在外的現金，均有國家信用保證，是最安全、廣受信任的資產。國際間發行CBDC的政策具有三種政策意涵，即促進普惠金融、維護央行在支付體系的角色、因應數位支付未來趨勢。

楊金龍說明，美、加、英、歐、日、瑞士及瑞典七國央行與BIS共同訂定三項「CBDC基本原則」，即「無害」、「共存」及「創新與效率」，做為發行CBDC的基礎。即必須在確保「無害」與「共存」前提下，「創新與效率」方具有實質意義。央行去年6月完成第一階段有關技術可行性研究，楊金龍說，目前正進行第二階段「通用型CBDC試驗計畫」，進入技術實驗階段，藉由建置CBDC雛形平台，模擬CBDC在零售支付場景應用之試驗，預期明年9月完成。

楊金龍強調，CBDC的技術並無先發優勢，各國在CBDC的發展並非競賽，而是要確保CBDC的發行至少須切合國內需求。先發行的少數國家為解決其國內特殊的支付環境問題，固然能先行試驗CBDC的技術，但也得承擔該技術的潛在風險。其他多數國家則有後發優勢，包括借鏡其發展經驗，進一步防弊興利，建構更周延的CBDC生態系統。

(時報資訊)