大陸9月生產者物價指數（PPI）和消費者物價指數（CPI）剪刀差進一步擴大，顯示正面臨「類停滯性通膨」的危機。專家分析，貨幣政策面臨極大考驗，一方面為避免寬鬆推升PPI，預期年內降息或降準的可能性不高。

證券時報報導，民生銀行高級研究員王靜文指出，剪刀差擴大帶來的直接影響是加劇企業成本壓力，尤其在內需疲弱背景下，中下游企業往往咬牙苦撐，不敢貿然漲價，「沒有定價權的中小企業，日子會愈來愈難捱」。路透引述交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉表示，短期CPI偏低、PPI居高不下的情況料難以改變。一方面宏觀政策需要一定的寬鬆來支撐需求回升，但飆升的PPI又限制了寬鬆空間。預計接下來的官方政策組合是穩貨幣和寬信用，年內降準和降息機率都不高，官方將利用結構性調節以維持流動性合理充裕。

國海證券研報指出，8月以來的「能耗雙控」與限電限產政策，加劇上下游價格之間出現錯位，甚至造成上下游企業獲利的嚴重分化。國海證券認為，由於短期內國際大宗物資上漲難有緩解，再加上「能耗雙控」政策仍將持續，預估10月CPI與PPI的剪刀差可能繼續擴大。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，短期能源商品價格可能繼續維持在高點，但在基期效應及高價抑制需求的背景下，預期第四季PPI年增率可望衝高回落。至於CPI，在年底傳統豬肉旺季、官方收購生豬儲備的背景下，豬價有望回穩，進而帶動第四季CPI年增率溫和走高。

中原銀行首席經濟學家王軍分析，官方應嚴格執行保供穩價政策，糾正部分地區「一刀切」限電限產，努力縮小PPI與CPI的剪刀差，避免上游工業品漲價侵蝕到中下游工業企業盈利和投資，確保經濟復甦的平衡性和可持續性。

(時報資訊)