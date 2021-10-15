美國聯準會（Fed）13日公布9月會議紀錄，Fed官員憂心供應鏈大亂下，通膨持續加溫的風險升高，11月啟動縮減購債看來勢在必行，預定明年中結束購債，QE（量化寬鬆）正式退場。
周三出爐的9月21～22日聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀錄顯示，隨著通膨升溫及經濟走強，明年緊縮貨幣政策的態勢明朗，Fed官員已凝聚削減每月1,200億美元購債規模的共識。
按照上月會議中討論出的方案，Fed打算每月少買150億美元的國庫券與抵押貸款擔保證券（MBS），預定11月中旬啟動縮債，明年6月前結束購債。
Fed的QE退場時間表，比投資人幾個月前預期的還快，實在是今年通膨升溫持續的時間，已超出Fed官員和民間經濟學家預期。
會議紀錄指出，上月例會幾位與會官員傾向加速削債，他們亟欲讓資產收購劃下句點，以便必要時於明年升息，這些官員認為通膨率可能會一再飆破Fed的2％目標。
何時將聯邦基金利率從目前的近乎零水位上調，Fed決策官員在上月集會有一番激辯。會議紀錄顯示，若干官員看升明年底前啟動升息的機率，因為他們預期勞動市場與通膨會達標，這些官員當中有人認為，美國通膨會持續走升到明年。
另有一派對通膨降溫相當樂觀，預期將自行回降到Fed所設的2％目標。
這些官員認為從經濟情勢來看，未來2年基準利率仍將保持或接近目前的水位，他們說升息過早過快會害Fed自毀承諾，Fed曾矢言不讓通膨低於2％目標。
Fed在9月政策聲明中，更新升息時間點的預估。18位Fed與會官員中，半數預測明年底前就會調升基準利率。
疫苗接種率提高，加上國會自去年12月至今，批准2.8兆美元的振興支出，為美國經濟復甦加柴添火。
而Fed偏好觀察的核心個人消費支出（PCE）物價指數，8月年升3.6％。今年通膨率煞不住節節飆升，係受到供應鏈中斷及勞力原料短缺帶動。
(時報資訊)
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