國票金控與安泰銀行宣布將換股合併。金管會銀行局副局長童政彰14日表示，未來金管會將有四大審查重點，包括財務健全性、業務持續性、大股東適格性、客戶股東與員工權益保障；這將是第三家私募基金從銀行退場。

童政彰指出，未來如果國票金遞件申請審查，會視併購方式依法審查，若採股權轉換的「換股方式」就以金控法第26條、金融機構併購法審查，若以「現金架構」就回到金控法第36條轉投資規定來審查。

通案性部分，童政彰指出，金融機構整併審查有四大重點：一是整併後是否符合財務健全性，存續機構財務要健全；二是業務是否持續穩定營運；三是整併後大股東股權異動，大股東、負責人適格性審查也很重要；四是整併後相關利益團體客戶、股東、員工各方面權益是否充分被保障。

至於國票金是否可同時有純網銀、實體銀行。童政彰指出，純網銀的客群、營運模式與傳統銀有區別，現行法規「沒有禁止同一家金控同時投資純網銀、傳統銀」，但業者要區隔二家業務模式、客戶目標群、業務發展作適當區隔。

童政彰指出，過去國內有三家銀行被私募基金入主，包括2007年11月隆力入主安泰銀、同年12月美商凱雷入主大眾銀、荷商SAC入主萬泰銀。2016年3月大眾銀被併入元大金先成為子公司再於2018年與元大銀合併，2014年9月萬泰銀則被開發金併入更名為凱基銀。

金管會表示，目前尚未收到國票金控向金管會遞件申請函，若有併購或轉投資，將依交易架構、財務健全性等綜合考量依法審核。

(時報資訊)

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