國票金控及安泰銀行14日同步舉行董事會通過合併案，國票金將拿出約337億元合併安泰銀，合併將依據「金融控股公司法」第26條以股分轉換方式，由國票金支付現金並加計發行甲種特別股給安泰銀行的全體股東，作為取得其全部已發行股分的對價。
國票金指出，這次股分轉換案的交易對價為每股17.212231元，安泰銀行普通股每股換得現金9.46673元及換發國票金控發行可轉換普通股權的甲種特別股0.493344股，每股交易對價依安泰銀於證交所上市股票的前一日交易收盤價溢價1.2％，較前20日交易收盤均價溢價6.4％；相較安泰銀行今年6月底財報查核數的每股淨值為0.99倍。
國票金和安泰銀預計12月2日召開股東會臨時會議決該案，之後授權董事長或其指定人向主管機關進行一切必要申請作業程序。該合併案完成後，安泰銀將成為國票金100％持股子公司。
有關支付的資金來源，國票金說明，現金對價擬辦理現金增資發行普通股支應，特別股股票對價部分，擬發行具可轉換普通股的甲種特別股，預定發行價格為每股15.7元，股息率訂為3.85％，非累積型，且無到期日，發行滿一年後得轉換為普通股，發行滿七年以利率交換（IRS）指標利率的固定加碼重設股息率，也得依發行價格買回。
國票金預期，隨實體銀行加入，集團業務版圖趨於完整，法人金融、消費金融、投資銀行業務三足鼎立。純網銀子公司專注在金融科技發展及消費金融，實體銀行子公司專注一般商業銀行及客戶關係經營。在金控公司有效資源整合下，各子公司依其產業特性進行差異化經營，發揮共同行銷與規模經濟效果，以提升金控公司的經營綜效。
安泰銀行強調，該行為強化競爭力並發揮經營綜效，董事會決議通過與國票金進行股分轉換案。後續若經股東會決議通過後，將依相關法令規定申請終止上市，並於轉換基準日終止上市；因國票金希望該行全數員工能繼續留任，承諾維持所有薪酬待遇及其他勞動條件不變，保障三年留任的工作權。
(時報資訊)
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