美國勞工部14日公布最新數據，9月生產者物價指數（PPI）年增8.6％，增幅創下2010年11月以來新高，但略低於市場預期，顯示全球供應鏈受阻與勞力短缺持續推高生產成本。

勞工部周四數據顯示，9月PPI月增0.5％，較8月的月增0.7％略微放緩，亦低於市場預估的月增0.6％。年增率方面則達到8.6％，增幅改寫近11年新高，高於8月的年增8.3％，但低於市場預估的8.7％。

至於9月核心PPI（排除波動大的食品和能源價格）僅月增0.2％，低於市場預期的月增0.5％與8月的月增0.6％，部分分析師認為這是通膨壓力緩解的跡象。年增率方面，9月核心PPI年增6.8％，同樣低於市場預估的年增7.1％。

美國今年以來通膨持續升溫，主要反映在食物與能源價格攀升。隨著經濟逐漸脫離疫情陰霾，卻因為供應鏈受阻而導致傢俱、汽車等各式產品供應出現問題，推升物價。

市場參與者十分關注PPI數據，原因在於生產業者通常會將成本上漲壓力轉嫁給一般消費者，被視為通膨領先指標。但不論9月PPI表現如何，外界預期不太可能影響到Fed於11月啟動量化寬鬆退場。

牛津經濟研究院分析師拉希德（Mahir Rasheed）表示：「供應鏈問題惡化與大宗商品價格上漲，將導致通膨升溫延續至明年。」

勞工部周三數據則顯示，9月消費者物價指數（CPI）持續上揚，經季調後年增5.4％、月增0.4％，高於8月和市場預期的年增5.3％與月增0.3％。（相關新聞見A2）

(時報資訊)